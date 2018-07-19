Gündem FETÖ TSKdan silinecek
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FETÖ TSK’dan silinecek

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, göreve başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Org. Güler, Türkiye’nin hudutlarının güvenliğinin her hal ve şartta mutlaka sağlanacağını, teröristle mücadelenin de son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler’den ilk mesaj
Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler’den ilk mesaj

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin emir ve komutasını devralmanın gurur ve onurunu yaşadığını ifade eden Güler’in mesajındaki önemli noktalar şöyle:

ÇALIŞMALAR YARIDA KALMAYACAK

 Son dönemde dünyada ve özellikle bölgemizde yaşanan gelişmelerin yarattığı belirsizlik ve risk ortamı ile harekat ortamındaki karmaşık yapı, ülkemizin bölgesinde bir güç ve denge unsuru olmasını zorunlu kılmaktadır. Bu maksatla asimetrik tehditler başta olmak üzere tüm tehdit ve risklere karşı süratle cevap verebilecek, çağın gereklerine uygun ve yeni savaş türlerine yönelik tüm askeri yeteneklere sahip bir Türk Silahlı Kuvvetleri’nin oluşturulması amacıyla başlatılan çalışmalara devam edilmesi ana hedefimiz olacaktır.

TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLILIK

* Hudutlarımızın güvenliği, her hal ve şartta mutlaka sağlanacaktır. Teröristle mücadele harekatı, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla sürdürülecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri her yerde olduğu gibi hava sahamız ve denizlerimizde de ülke ve milletimizin uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerinin korunması konusundaki kararlı duruşunu devam ettirecektir.

ORDUDAKİ HAİNLER TEMİZLENECEK

* Hukuk zemininden ayrılmadan barış dönemi faaliyetlerinin en etkin şekilde icra edilmesine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz’in üniformasının şerefini, akıl ve vicdanını terk etmiş hainlerden temizlenmesi için alınmış her türlü tedbirin etkinlikle uygulanmasına devam edilecektir.

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