FETÖ’cülere tahliye yok

Meclis gündemine ekim ayında alınacak pakette, örgütlü suçlardan hüküm giyen mahkûmların şartlı tahliyesine özel başlık açılacak. Hazırlanacak yeni teklif metninde, her cezaevinde bulunan gözetim ve denetim kurullarına yeni yetkiler verilecek. Örgütlü suçlardan hüküm giyen mahkûmların şartlı tahliyesine, bu kurullar karar verecek. Ceza ve tutukevlerindeki hükümlülerin cezalarını hapishanede mi yoksa denetimli serbestlikte mi geçireceğine karar verecek 7 kişilik kurul, örgütlü suçlardan hüküm giyenlerin de tahliyesinde karar mercii olarak çalışacak. Bu sayede FETÖ hükümlülerinin şartlı tahliyeden faydalanmasının önüne geçilecek. Meclis'te üzerinde uzlaşı sağlanamadığı için 10'uncu Yargı Paketi'nden çıkarılan “Kovid-19 dönemine ilişkin idari ve yasal düzenlemelerden faydalanan mahkumların kademeli olarak şartlı tahliyesinin önünü açan” düzenleme, 1 Ekim'den sonra gündeme alınacak.