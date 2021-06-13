FETÖ'nün firar formu

ABDULLAH SARİCA

Yurt dışına kaçmak isterken 10 Mart’ta Bolu yakınlarında yakalanan FETÖ’cülerin dijital materyallerinden, örgütün kaçış için doldurttuğu form çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hrant Dink cinayeti davasında 16 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan eski emniyet müdürü Hasan Durmuşoğlu, Cihangir Baycan ile KOSGEB eski Başmüfettişi Yasin Temur’un da aralarında bulunduğu 9 kişi hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede dikkat çeken detaylar yer aldı.

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Firar edecek örgüt mensuplarının organizasyonu yapan FETÖ’cülere göndermesi istenen forma ulaşıldı. Kaçmak isteyen her örgüt üyesine yardım etmeyen FETÖ’nün, değerlendirme yapıp kaçış işlemi onaylananlara yardım ettiği belirlendi. Formda kişisel bilgilerin yanı sıra FETÖ’cünün örgüt içinde kullandığı “kod adının” yazılması isteniyor. Ayrıca pasaport ve vize durumu, kaçmak istediği ülke, yabancı dil bilgisi, hakkındaki adli durum, yurt dışına kaç kişi çıkmak istediği, kaç Euro’sunun olduğu, temsilci ve kurum adı gibi bölümler dikkat çekiyor.

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YENİ TELEFON TALİMATI

İddianamede, yurt dışına çıkacak örgüt mensuplarına mutlaka sahte kimlik ayarlandığına işaret edildi. Bu aşamadan sonra örgüt mensubuna yeni bir telefon alması talimatı verildiği ve irtibatın bu telefon üzerinden kurulacağının söylendiği kaydedildi. İddianamede, “Kaçacak örgüt mensubuna Yunanistan’da onu karşılayacak örgüt mensubunun bilgileri verilip telefonuna Glympse harita programını yüklemesi isteniyor. Bu program bir nevi navigasyon görevi görmekte. Yunanistan’a geçtikten sonra harita sayesinde onu karşılayacak şahısla temas kurmaktadır” bilgisine yer verildi.

AMAÇ TÜRKİYE'YE KARŞI KULLANMAK

Örgütün kaçacak olanlara “örgüte sahip çıkıldığı” hissi uyandırmak için yardım ettiği belirtildi. Örgütün bu kişileri zamanı geldiğinde Türkiye’ye karşı kullanmak, uluslararası platformlarda Türkiye aleyhine yapılabilecek her tür karalama ve kumpas operasyonlarında kullanmayı planladığına dikkat çekildi.

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İŞTE KAÇIŞ GÜZERGAHLARI

İddianamede 5 kaçış güzergahına ilişkin bilgiler yer aldı. Bir örgüt üyesinin Trakya Bölgesi Meriç Nehri üzerinden Yunanistan’a kaçmasının maliyetinin 1700-2 bin 500 Euro, Muğla/Bodrum’dan hızlı hücum botlarla en yakın Yunanistan adalarına kaçmasının maliyetinin 3 bin Euro, İzmir’den özel VIP yatlarla Yunan adalarına kaçmasının maliyetinin 5 bin Euro olduğu belirtildi. Nadiren de olsa Hatay üzerinden Suriye ve Artvin üzerinden Gürcistan’a insan kaçakçıları ile iş birliği kurmak suretiyle kaçışların da olduğuna dikkat çekilen iddianamede, kaçış için en çok kullanılan yolun Meriç Nehri ve Bodrum üzerinden hızlı hücum botlarla Yunanistan olduğu vurgulandı.

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