Gündem FETÖnün sözde finans ve personel sorumlusu gaybubet evinde yakalandı
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FETÖ’nün sözde finans ve personel sorumlusu gaybubet evinde yakalandı

MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün düzenlediği ortak operasyonla, FETÖ'nün sözde finans ve personel sorumlusu Erhan Acar eşiyle birlikte saklandığı gaybubet evinde yakalandı. Acar’ın, Türkiye’deki firari FETÖ’cülerin para akışını sağladığı ve halen faaliyet yürütmeye çalışan örgüt üyelerinin takibini yaptığı belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Evde yapılan aramada, firari FETÖ'cülerin listesi ele geçirildi.
Evde yapılan aramada, firari FETÖ'cülerin listesi ele geçirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında gözaltı kararı verilen Erhan Acar’ın, Türkiye’deki firari FETÖ’cülerin para akışını sağladığı ve halen faaliyet yürütmeye çalışan örgüt üyelerinin takibini yaptığı belirlendi.

MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün ortak operasyonu ile Erhan Acar eşiyle birlikte saklandığı gaybubet evinde yakalandı.

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Cihazları imha etmeye çalıştılar

Erhan Acar ve eşinin polis operasyonu sırasında panik halde elektronik cihazları imha etmeye çalıştığı, telefonların kendilerine ait olmadığını söyledikleri öğrenildi.

Baskında örgütsel dokümanların yanı sıra 3 akılı telefon, bir tablet bilgisayar, bir flash bellek ve yüklü miktarda döviz de ele geçirildi. Örgütün güncel finans faaliyetlerinde önemli bir görevi olduğu belirlenen Erhan Acar’a ait Bylock içerikleri ve evde ele geçirilen örgütsel dokümanlar emniyet tarafından incelemeye alındı.

Firari FETÖ'cülerin listesi ele geçirildi

Soruşturmada örgüt sorumlusu Erhan Acar’ın iflas etmek üzere olan bir etüt merkezini, hakkında arama kararı olmayan bir arkadaşı aracılığıyla satın aldığı da ortaya çıktı.

Gaybubet evinde ele geçirilen örgütsel dokümanlarda Türkiye’de faaliyet gösteren ve halen firari olan ve gaybubet evlerinde gizlenen FETÖ’cülerin kod isimleriyle listesi de ele geçirildi. Bu listelerde FETÖ’cülere yapılan ödemelerin de yer aldığı öğrenildi.

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