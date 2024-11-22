FETÖ’ye 10 ayda 4 bin 177 operasyon

Güvenlik güçleri FETÖ’ye yönelik operasyonlarına aralıksız devam ediyor. İçişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, elebaşı Fetullah Gülen’in ölümünden sonra da örgütle mücadelede hiçbir şekilde yumuşama olmadı. 2024’ün ilk 10 ayında, FETÖ’ye yönelik 4 bin 177 operasyona imza atıldı. FETÖ’nün iş dünyası yapılanması ve söz konusu şirketler aracılığıyla yerine getirilen terörizmin finansmanı eylemlerinin deşifre edilmesi amacıyla MASAK incelemesi yapıldı. Örgütün finans kaynakları mercek altına alındı. Yapılan operasyonlarda 6 bin 727 gözaltı yapıldı. Bin 317 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan. FETÖ operasyonlarında 18 milyon 500 bin TL'ye el konuldu.