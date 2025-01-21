FETÖ'ye bilgiler 17 hesaptan sızdırmış

Ankara Emniyeti’nde FETÖ’ye bilgi ve belge sızıdıran “Köstebek” yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yütürütülen soruşturmada yeni bilgilere ulaşıldı. Yeni Şafak’ın ulaştığı bilgilere göre, köstebek ağının merkezinde yer aldığı tespit edilen eski polis memuru Serkan Dinçer’in taslak e-postalar ile mail trafiği oluşturmaksızın taslak içeriklerle bilgileri sızdırdığı belirlendi. Muhtelif hesaplarda oluşturulan ‘taslak e-postalara’ yurt dışından erişim sağlandığı görüldü. FETÖ’nün propagandacısı Cevheri Güven’in de erişimine açık bu e-posta hesaplarındaki taslaklar ile bilgilerin takipten gizlenerek sızdırıldığı öğrenildi. Güvenlik birimlerince yemleme yöntemi ile ortaya çıkarılan köstebek ağı, Ayhan Bora Kaplan davasında soruşturmayı yürüten emniyet müdürlerine kadar uzandı. Dinçer'in telefonunda 17 mail hesabı tespit edildi. E-postalar, emniyetteki teknik ve fiziki çalışmalara dair detaylar içeriyordu.

Dinçer, ‘Emniyet İstihbarat’ içerisinde yaşanan olaylara ilişkin kamera görüntüleri de sızdırıyordu. Engin Dinç ile Resul Kabataş'ın internete düşen kavga videolarının bu yolla sızdırıldığı belirtildi. Dinçer savcılık ifadesinde, YouTube’da dolaşıma sokulan Engin Dinç ile Resul Kabataş'ın kavga videolarına yönelik, “Ben İstihbarat Dairede çalıştığım dönemde bu görüntülerin Kerim Altay'da olduğunu biliyorum. Hatta o dönemde bu görüntülerin çözümlemesini yapmam için beni Kerim müdür odasına çağırmıştı. Çözümleme işlemini de odasında yapmam gerektiğini söylemişti. Yani bu görüntülerin Altay dışında başkasında olmadığına eminim. Bu nedenle de ben bu görüntüleri Güven'e Altay'ın gönderdiğini düşünüyorum” diyerek algı yürütmeye devam ettiği kaydedildi.