FETÖ’nün İzmir’de yayılma planı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in ölümünden sonra örgüt içi etkinliğini iyice artıran örgütün sözde Avrupa sorumlusu Abdullah Aymaz, İzmir’de yeniden yapılanma içerisine girdiği iddia edildi. 16 Aralık 2024’te İzmir’de yakalanan ve itirafçı olan B.E, örgütün güncel yapılanmasına dair ve FETÖ içerisindeki liderlik mücadelesiyle alakalı kritik bilgiler verdi. Türkiye’nin hakkında kırmızı bülten çıkardığı Aymaz’ın örgütün sözde örgüt yöneticileriyle görüşmeler yaptığını söyleyen B.E, “Aymaz, Signal uygulaması üzerinden esnaf yapılanmasındaki örgüt üyeleriyle canlı ve görüntülü konuşmalar yapıyor. ‘Sohbet’ adı altında örgüt propagandası yapılarak örgütü yeni döneme hazırlıyor. Konuşmaların içeriklerini plan ve programını bu toplantılarda paylaşıyor” diye konuştu.

İtirafçı B.E, örgütün sözde Bayraklı eyaleti sorumlusu G.Ö. ile Aymaz arasındaki konuşmaya dair şunları söyledi: “Aymaz G.Ö’ye ‘Eskiden yurt dışındaki kurumlar satılıp Türkiye’ye yardım maksatlı ile gönderildi. Yurt dışında satacak bir şey kalmadı. Olsa bile bu parayı Türkiye’ye gönderecek esnaf kalmadı. İzmir mali yönü ile kendine yetecek güce sahip. Hatta 2025’te komşu illere para göndermeye başlayacak. Ayrıca bu yardım sadece maddi olarak değil, personel olarak da olacak. Şu an bazı illerin başında il abisi (örgüt yöneticisi) bile yok. Yakın bir zamanda örgüt içerisinde tayin heyeti kurulup o illere atama yapılacak’ dedi.”