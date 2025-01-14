Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ankara
2012 yılındaki sınav sorularına ilişkin operasyon: 7 FETÖ üyesi yakalandı

2012 yılındaki sınav sorularına ilişkin operasyon: 7 FETÖ üyesi yakalandı

09:1114/01/2025, Salı
G: 14/01/2025, Salı
DHA
Sonraki haber
Sınav sorularını alarak sınavı kazandığı değerlendirilen 7 şüpheli gözaltına alındı.
Sınav sorularını alarak sınavı kazandığı değerlendirilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 2012 yılı Devlet Gelir Uzman Yardımcılığına Giriş Sınavı soruşturmaları kapsamında, 7 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden; 2012 yılı Devlet Gelir Uzman Yardımcılığına giriş sınavı soruşturmaları kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak sınavı kazandığı değerlendirilen 7 şüphelinin, Ankara merkezli 3 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.




#Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
#FETÖ
#emniyet

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Gazze'de ateşkes sağlandı mı? Biden: anlaşmaya çok yakınız, Hamas: taslak tamamlandı