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Samsun'da firari FETÖ'cü operasyonla yakalandı

Samsun'da firari FETÖ'cü operasyonla yakalandı

19:5020/01/2025, Pazartesi
AA
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Hakkında hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü operasyonla yakalandı.
Hakkında hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü operasyonla yakalandı.

Samsun'da jandarma ekiplerinin aranan kişilerin yakalanması için başlattığı çalışmada firari FETÖ hükümlüsü yakalandı. "Terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında hapis cezası bulunan firari hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

Ekipler, "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan E.T'yi (36) yakaladı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.



#FETÖ
#hapis cezası
#hükümlü
#Samsun

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