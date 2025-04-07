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FETÖ'ye medya kılıflı finansman

FETÖ'ye medya kılıflı finansman

Oğuzhan Ürüşan
04:007/04/2025, Pazartesi
G: 7/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Cevheri Güven
Cevheri Güven

FETÖ’nün yeniden yapılanma faaliyetleri kapsamında Almanya’da kurdukları Uluslararası Gazeteciler Derneği’nin (IJA) etkinliğinde örgüte finans desteği sağlandı. Geceye, firari FETÖ elebaşları Cevheri Güven, Erkam Tufan Aytav, Emine Eroğlu ve Ahmet Kurucan gibi isimler katıldı. “Yeni medya dönemi” iddiasıyla duyurulan etkinlikte, MC TV (Merih Channel) adıyla daha önce kurdukları FETÖ’nün bir diğer yayın organında da kara propagandaya devam edileceği ifade edildi.


KUVAYI MİLLİYE BENZETMESİ

Öte yandan gecedeki konuşmalardan en dikkat çeken ifadelerden biri, FETÖ’cü Erkam Tufan Aytav’ın, IJA yapılanmasını “Yeni bir Kuvayı Milliye çağrısı” olarak nitelemesi oldu. Gecede konuşan diğer FETÖ’cüler ise örgütün medya ayağının yeniden canlandırmayı hayal ettiklerini belirtti.


#FETÖ
#medya
#finansman

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