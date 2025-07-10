Fetullah Gülen resmen öldü: O paraları mirasçıları ödeyecek

. Adalet Bakanlığı, hukuki sürecin başlatılması ve ölüm kaydının resmiyet kazanması için gerekli adımları atarken, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü aracılığıyla da

. Adalet Bakanlığı, hukuki sürecin başlatılması ve ölüm kaydının resmiyet kazanması için gerekli adımları atarken, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü aracılığıyla da

Adalet Bakanlığı, Gülen hakkındaki ceza davalarının düşürülmesi için yasal süreci başlattı. Ancak, ceza dosyalarının düşmesiyle kapanmayacak bir başka önemli süreç var: Tazminat davaları.

Adalet Bakanlığı, Gülen hakkındaki ceza davalarının düşürülmesi için yasal süreci başlattı. Ancak, ceza dosyalarının düşmesiyle kapanmayacak bir başka önemli süreç var: Tazminat davaları.

FETÖ’ye yakın çevrelerde, yasal mirasçıların Gülen’in bıraktığı ağır tazminat yükümlülükleriyle karşı karşıya kalacağı gerçeği büyük bir panik ve bölünmeye yol açtı. Bazı aile üyeleri süreci kabullenip çözüm ararken, diğerleri örgütle ilişkilerini sorgulamaya başladı. Bu durum, cemaat içinde sarsıcı bir kırılmaya neden oldu.