Fetullah Gülen resmen öldü: O paraları mirasçıları ödeyecek
09:5410/07/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Fetullah Gülen resmen öldü
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in nüfus kayıtlarında, 20 Ekim 2024'te St. Luke's Hastanesi'nin Monroe kampüsünde öldüğü resmen tescillendi. Gülen'in 20 Ekim 2024'te ABD'de hayatını kaybettiği, ABD Dışişleri Bakanlığı’nca Türk makamlarına iletilen belgeyle resmiyet kazandı. Gülen'in nüfus kaydına "ölü" şerhi düşülürken, hakkında açılan ceza davalarında "düşme kararı" verilmesi, maddi tazminat davalarında ise "yasal mirasçılarının sorumlu tutulması" bekleniyor.
Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen’in ölümü, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından resmen belgelendi ve Türkiye’ye diplomatik yolla iletildi.
Belgede, Gülen’in 20 Ekim 2024’te New York eyaletindeki St. Luke’s Hastanesi Monroe kampüsünde hayatını kaybettiği belirtildi.
"Ölü" şerhi düşüldü
Diplomatik kanallar aracılığıyla ulaştırılan belge, Dışişleri Bakanlığı tarafından Adalet ve İçişleri bakanlıklarına gönderildi
. Adalet Bakanlığı, hukuki sürecin başlatılması ve ölüm kaydının resmiyet kazanması için gerekli adımları atarken, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü aracılığıyla da
Gülen'in nüfus kayıt örneğine "ölü" şerhi düşüldü.
Böylece, örgüt liderinin ölümü resmen devlet kayıtlarına işlendi.
O paraları mirasçıları ödeyecek
Adalet Bakanlığı, Gülen hakkındaki ceza davalarının düşürülmesi için yasal süreci başlattı. Ancak, ceza dosyalarının düşmesiyle kapanmayacak bir başka önemli süreç var: Tazminat davaları.
Milyarlarca lirayı bulan maddi talepler, Gülen’in kişisel mal varlığı ile yasal mirasçılarına yöneltilecek.
Örgüt içinde iktidar kavgası
Gülen’in ölümü, FETÖ içindeki dengeleri sarstı. Örgüt tabanında liderlik boşluğu derinleşirken, farklı gruplar arasında amansız bir iktidar kavgası başladı. Bu mücadele, örgütün çözülme sürecini hızlandırdı.
Miras meselesi krize neden oldu
FETÖ’ye yakın çevrelerde, yasal mirasçıların Gülen’in bıraktığı ağır tazminat yükümlülükleriyle karşı karşıya kalacağı gerçeği büyük bir panik ve bölünmeye yol açtı. Bazı aile üyeleri süreci kabullenip çözüm ararken, diğerleri örgütle ilişkilerini sorgulamaya başladı. Bu durum, cemaat içinde sarsıcı bir kırılmaya neden oldu.
Mirasçıları kim?
FETÖ elebaşının nüfus kayıt örneğinde ailesiyle ilgili de detaylar yer alıyor. Buna göre,
Gülen'in hayatta olan kardeşleri ve yasal mirasçıları arasında Mesih, Salih ve Kutbettin Gülen ile Fazilet Korucuk bulunuyor.
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