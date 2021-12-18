Gündem Fındıkta 300 bin tonluk ihracat hedefi
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Fındıkta 300 bin tonluk ihracat hedefi

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Edip Sevinç, hedeflerinin bu sezon 300 bin ton fındık ihraç etmek olduğunu söyledi. Sevinç,1 Eylül 2021'de başlayan fındık ihracat sezonunun ilk 3 ayında 114 bin 778 tonluk dış satım gerçekleştirildiğini, karşılığında 733 milyon 534 bin 630 dolarlık döviz girdisi sağlandığını belirtti.

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Haber Merkezi AA
Fındıkta 300 bin tonluk ihracat hedefi
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Fındık ihracatının bekledikleri gibi ilerlediğini ifade eden Sevinç, sezon başında tahmin ettikleri rakamların 3 aylık süreçte tuttuğunu aktardı.

Sevinç, sezon sonu itibariyle 300 bin tonun üzerinde ihracat gerçekleştirileceğini kaydetti.

Sezon sonu ellerinde fındık kalmayacağını tahmin ettiklerini anlatan Sevinç, "İhracatçılar olarak geleceğe umutla bakıyoruz. Fındık, ülkemizin çok önemli bir ihracat ürünü, her şeyden önce net ihraç kalemidir. Fındık, devletimizin hedeflediği ve ihracata dayalı kalkınma modeli için son derece ciddi bir üründür. Bizim kendi kaynaklarımız döviz olarak ülkemize geliyor. Fındıkta geleceği çok iyi görüyoruz." ifadelerini kullandı.

İhracatta Avrupa ülkeleri başı çekiyor

Sevinç, ihracatta İtalya, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinin başı çektiğini dile getirdi.

KFMİB Başkan Yardımcı Dursun Oğuz Gürsoy da fındık ihracatından bu sezon 2 milyar doların üzerinde döviz beklentileri olduğunu söyledi.

Gürsoy, rakip ülkelerde bu sezon fındığın az olduğuna da dikkati çekerek, ülkelerin bu nedenle tercihlerini Türk fındığından yana kullandığını ifade etti.

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