Firari canavar yakalandı

HDP Merkez Yürütme Kurulu’nca 6 Ekim 2014’te yapılan açıklamanın ardından çıkan 6-7 Ekim olaylarında 2 polis memuru şehit düşmüş, 31 kişi de hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybedenler arasında Kurban Bayramı’nın 4. gününde ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtırken arkadaşlarıyla birlikte katledilen 16 yaşındaki Yasin Börü de bulunuyordu. Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz’un öldürülmesiyle ilgili davanın firari sanığı, dün Diyarbakır’da kıskıvrak yakalandı.

ÖMÜR BOYU HAPSİ İSTENDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu Diyarbakır’da 6-7 Ekim 2014’te Kobani (Ayn el-Arap) olayları bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilerde Yasin Börü ve 3 arkadaşının öldürülmesiyle ilgili davada “Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme” ve “Silahlı terör örgütüne üye olma” suçlarından ömür boyu ve 15 yıla kadar hapsi istenen Ersin Filizer’in (25) adresi tespit edildi.

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Merkez Yenişehir ilçesindeki adrese düzenlenen baskında Filizer gözaltına alındı.

Yasin Börü

DOSYALARI AYRILMIŞTI

Diyarbakır 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava, güvenlik gerekçesiyle Ankara’ya nakledilmişti. Geçtiğimiz nisanda Ankara 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılama sonucunda çıkan kararda 16 sanığa 5’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis, 2 itirafçı sanığa 5’er kez müebbet hapis, 6 sanığa 22’şer yıl hapis, bir sanığa da 5 yıl hapis cezası verilmişti. Ersin Filizer’in de aralarında bulunduğu üç firari sanığın, henüz yakalanamadıkları için dosyalarının ayrılmasına karar verilmişti.