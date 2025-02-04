First Lady’ler buluştu: Ahmed Şara’nın eşi Latife El Durubi Emine Erdoğan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın eşi Latife El Durubi ile bir araya geldi. Aristokrat bir soydan gelen Durubi’nin ailesinin siyasetle ilişkisi Osmanlı dönemine dayanıyor.
Suriye Arap Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ikinci yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştirdi. Şara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine bugün Ankara’ya geldi.
Ahmed Şara Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen resmi törenle Erdoğan tarafından karşılandı. İki lider, görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
İlk görüntü Mekke'den geldi
Ahmed Şara’ya Türkiye’ye ilk resmi ziyaretinde eşlik edenlerden biri de eşi Latife El Durubi oldu. Durubi, Şara’nın bir önceki yurt dışı ziyareti Suudi Arabistan’da da yanında bulunmuş, hatta kendisine dair ilk özel fotoğrafı Umre vazifelerini gerçekleştirirken Kabe’yi ziyaret ettikleri sırada vermişti.
Emine Erdoğan Latife El Durubi'yi ağırladı: Yaraları birlikte saracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Latife El Durubi ile bir araya geldi.
Emine Erdoğan, Suriye’nin yeniden inşasında ve yaralarının sarılma sürecinde Suriye halkının yanında olacaklarını da vurgulayarak, “Barış ve istikrarın hâkim olduğu bir geleceğin ortak bir çabanın eseri olduğuna inanıyor, bu yolda atılacak her adımın bölge halkı için kalıcı bir umut olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.
Suriye’nin yeni First Lady’si Latife El Durubi kimdir?
Gazeteci Zeynep Karataş’ın paylaştığı bilgilere göre, hem Ahmed Şara’nın hem de eşi Latife El Durubi’nin soyları, Suriye’nin devlet tecrübesine sahip aristokrat ailelerine dayanıyor.
Karataş; Şara ve Durubi ailelerinin üst düzey bürokratlar ve siyasetçiler yetiştirdiğini aktarırken, Ahmed Şara’nın Humuslu aristokrat bir ailenin kızıyla evlenerek, evliliğinde de stratejik bir şekilde hareket ettiğine dair yorumda bulundu.
Dedeleri Osmanlı döneminde valilik yaptı
Anadili Arapça’nın yanında Türkçe ve Fransızca’yı da çok iyi derecede biliyordu. Osmanlı döneminde Dahiliye Nazırlığı’nda yani İçişleri Bakanlığı’nda ilk görevine başlayan Alaaddin El Durubi, Suriye Valiliğinde stajyer memur olarak yer aldı.
Osmanlı Devletinin Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Suriye’den çekilmesiyle Şam’a döndü ve 1920’lerde Kral Faysal’a bağlılık yemini etti. Faysal, Durubi'yi İçişleri Bakanı olarak atadı.
Durubi, Fransa'nın Suriye'yi işgalinde ülkesine başbakan olarak atanarak Suriye'nin 2. başbakanı oldu.
Ancak sadece bir ay görevde kalabildi. 21 Ağustos 1920'de uğradığı suikast ile hayatını kaybetti.
Durubi ailesi Suriye'nin Fransız mandasına karşı bağımsızlık mücadelesinde etkin rol oynadı.