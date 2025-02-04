First Lady’ler buluştu: Ahmed Şara’nın eşi Latife El Durubi Emine Erdoğan ile görüştü

Suriye Arap Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ikinci yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştirdi. Şara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine bugün Ankara’ya geldi.





Ahmed Şara Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen resmi törenle Erdoğan tarafından karşılandı. İki lider, görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.









Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmeleri yaklaşık 3 saat sürdü.





İlk görüntü Mekke'den geldi





Ahmed Şara’ya Türkiye’ye ilk resmi ziyaretinde eşlik edenlerden biri de eşi Latife El Durubi oldu. Durubi, Şara’nın bir önceki yurt dışı ziyareti Suudi Arabistan’da da yanında bulunmuş, hatta kendisine dair ilk özel fotoğrafı Umre vazifelerini gerçekleştirirken Kabe’yi ziyaret ettikleri sırada vermişti.





Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ilk yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan'a gerçekleştirmişti. Eşi Latife El Durubi Türkiye'ye gelişlerinde olduğu gibi bu ziyarette de Şara'nın yanında oldu.





Emine Erdoğan Latife El Durubi'yi ağırladı: Yaraları birlikte saracağız





Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Latife El Durubi ile bir araya geldi.





Durubi’yi ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Emine Erdoğan, “İnsani yardımlar, toplumsal dayanışma, kadınların güçlendirilmesi ve eğitimin rolü gibi birçok önemli konuyu konuşma fırsatı bulduk. Bilhassa, dünyanın her yerinde savaştan en çok zararı gören kadın ve çocuklar için birlikte atabileceğimiz adımları görüştük” dedi.





Emine Erdoğan, Suriye’nin yeniden inşasında ve yaralarının sarılma sürecinde Suriye halkının yanında olacaklarını da vurgulayarak, “Barış ve istikrarın hâkim olduğu bir geleceğin ortak bir çabanın eseri olduğuna inanıyor, bu yolda atılacak her adımın bölge halkı için kalıcı bir umut olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.





Merak edilen Latife El Durubi'nin en net görüntüsü böylelikle Emine Erdoğan'ın paylaşımıyla ortaya çıktı





Suriye’nin yeni First Lady’si Latife El Durubi kimdir?





Gazeteci Zeynep Karataş’ın paylaştığı bilgilere göre, hem Ahmed Şara’nın hem de eşi Latife El Durubi’nin soyları, Suriye’nin devlet tecrübesine sahip aristokrat ailelerine dayanıyor.





Karataş; Şara ve Durubi ailelerinin üst düzey bürokratlar ve siyasetçiler yetiştirdiğini aktarırken, Ahmed Şara’nın Humuslu aristokrat bir ailenin kızıyla evlenerek, evliliğinde de stratejik bir şekilde hareket ettiğine dair yorumda bulundu.

















1984 doğumlu olan Latife El Durubi, Humus’a bağlı Al Karyatayn beldesinde yaşayan Durubiler soyundan geliyor.





Arap Dili Edebiyatı alanında yüksek lisans derecesine sahip ve 3 erkek çocuğu annesi olan Durubi'nin ailesinin siyasetle ilişkisi ise Osmanlı dönemine dayanıyor.





Durubi ailesinden Alaaddin El Durubi’nin Osmanlı zamanında vali ve büyükelçi olduğu öğrenildi.





Latife El Durubi'nin büyük dedelerinden Alaaddin El Durubi Osmanlı sancaklarda görev yaptı Suriye iç politikasında aktif rol aldı





Dedeleri Osmanlı döneminde valilik yaptı





Latife El Durubi'nin büyük dedelerinden olduğu tahmin edilen ve 1870’li yıllarda Humus’ta zengin geleneklere sahip bir ailede dünyaya gelen Alaaddin El Durubi’nin babası, Humus’un birkaç dönem belediye başkanlığını yapmıştı. Alaaddin El Durubi, ilk ve orta öğrenimini Trablus ve Beyrut’ta tamamladı. Yüksek öğrenimini ise bugünkü adı İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi olan Mekteb-i Şahane’de bitirdi.





Durubi, doktorluğunun yanı sıra politika eğitimi de almıştı.





Anadili Arapça’nın yanında Türkçe ve Fransızca’yı da çok iyi derecede biliyordu. Osmanlı döneminde Dahiliye Nazırlığı’nda yani İçişleri Bakanlığı’nda ilk görevine başlayan Alaaddin El Durubi, Suriye Valiliğinde stajyer memur olarak yer aldı.





Kariyerinde hızla yükselen Durubi, Anadolu’nun çok sayıda şehrinde bulundu.





Aydın'da kaymakamlık; Sivas'ta, Kosava'da, Basra'da valilik yaptı. Balkanlar ve Yemen büyükelçiliğini yürüttü.





Alaaddin El Durubi, aynı zamanda Osmanlı Padişahı Sultan İkinci Abdulhamit'in de doktorlarından biriydi.





Osmanlı Devletinin Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Suriye’den çekilmesiyle Şam’a döndü ve 1920’lerde Kral Faysal’a bağlılık yemini etti. Faysal, Durubi'yi İçişleri Bakanı olarak atadı.





Durubi, Fransa'nın Suriye'yi işgalinde ülkesine başbakan olarak atanarak Suriye'nin 2. başbakanı oldu.





Ancak sadece bir ay görevde kalabildi. 21 Ağustos 1920'de uğradığı suikast ile hayatını kaybetti.





Durubi ailesi Suriye'nin Fransız mandasına karşı bağımsızlık mücadelesinde etkin rol oynadı.



