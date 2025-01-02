Ahmed Şara'nın dedesiyle ilgili çarpıcı bilgi ortaya çıktı: İşgalcilere Suriye'yi dar etmiş

Kanlı Esed rejimini devirerek Suriye'de yeni dönemin lideri olan Ahmed Şara'nın dedesinin de Suriye'de 1920'de Fransız sömürgesine karşı yapılan El-Zaviye devrimine liderlik yaptığı ortaya çıktı.
Suriye'de 8 Aralık günü HTŞ liderliğindeki milli güçler başkent Şam'ı ele geçirmesiyle 24 yıllık kanlı Beşşar Esed ile birlikte 61 yıllık Baas rejimi de sona erdi.
Muhaliflerin hızlı ilerleyişini ve Baas rejiminin çöküşü sonrası ülkedeki yeni yönetimin başına Ahmed Şara geçti.
Suriye’de yeni dönemin lideri Ahmed Şara'nın ailesinin geçmişi de mücadelelerle dolu.
Zaviye devriminin öncülerinden
Şara'nın dedesinin de kendisi gibi Suriye'de bir devrimin öncülüğünü yaptığı ortaya çıktı.
Şara'nın dedesi Şeyh Talib El Şara, 1920'de Cibin köyünde Fransız sömürgeciliğine karşı yapılan El-Zaviye devriminin lideriydi.
El-Zaviye Devrimi'nde ne olmuştu?
El-Zaviye Devrimi, 1920 yılında Suriye'nin kuzeybatısındaki Cebel el-Zaviye bölgesinde, Fransız mandasına karşı gerçekleştirilen önemli bir isyandır. Bu devrim, Fransız işgaline karşı yapılan direniş hareketlerinin bir parçasıydı.
Suriye, 1918'de Osmanlı İmparatorluğu'nun I. Dünya Savaşı'nda mağlup olmasının ardından Fransız mandası altına girdi.
Fransızlar, Suriye'deki yerel halkın direnişiyle karşılaştılar. 1920’de Cebel el-Zaviye bölgesindeki Arap aşiretleri, Fransız yönetimine karşı ayaklandılar. Direniş, yerel halkın Fransız işgaline karşı verdiği bir mücadele olarak önemli bir yer tutar.
Bu dönemde Fransızlar, özellikle Fransız mandasının yönetimi altında olan yerel yöneticilerle, bölgedeki isyanı bastırmak için sert askeri müdahalelerde bulunmuşlardır.
El-Zaviye Devrimi, yerel halkın ve aşiretlerin Fransızlara karşı verdiği uzun süreli mücadelenin bir parçasıydı. Devrim sonunda Fransızlar, bölgeyi kontrol altına almayı başarmış olsalar da, Suriye halkının bağımsızlık mücadelesi devam etti.
Ahmed Şara kimdir?
Asıl adı Ahmed Hüseyin el Şara olan ve Ebu Muhammed El Golani, 1967'de ailesiyle birlikte Golan Tepeleri'ni terk etmek zorunda kaldı.
Bu sebeple "Golani" takma adı kendisine miras kaldı. 1980'lerin sonlarına doğru ailesi Suriye'ye geri döndü.
2003'te ABD'nin Irak'a müdahalesine karşı savaşmak için Irak'a giderek El Kaide'ye katıldı.
Irak'ta bir süre Amerikan tutukevinde kaldıktan sonra, 2011'de Suriye iç savaşının patlak vermesiyle sahneye çıktı.
Şara daha sonra Nusra Cephesi'ni kurdu ve bu grup zamanla Heyet Tahrir Eş-Şam adıyla daha geniş bir yapı haline geldi.