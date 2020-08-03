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Gündem Foçadaki tekne faciasında flaş gelişme Firari kaptan yakalandı
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Foça'daki tekne faciasında flaş gelişme: Firari kaptan yakalandı

İzmir’in Foça ilçesinde dört kişilik kapasitesi olan tekneye 10 kişi binince facia yaşanmıştı. Alabora olan teknedeki ikisi çocuk 4 kişi boğularak yaşamını yitirmişti. Olayın ardından sırra kadem basan kaptanla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Emniyet ekipleri tarafından her yerde aranan Adem D, yakalanıp, gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
Alabora olan teknedeki ikisi çocuk 4 kişi boğularak yaşamını yitirdi.
Alabora olan teknedeki ikisi çocuk 4 kişi boğularak yaşamını yitirdi.

Dün öğle saatlerinde içinde 10 kişi bulunan 'Egem' isimli tekne Eskifoça'nın Kumburnu mevkisinden denize açıldı. İzmir'in Karşıyaka ilçesinden günübirlik tatil için geldikleri öğrenilen 9 kişiyi gezdiren tekne Atatürk Adası açıklarına geldiğinde alabora olup, battı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu teknedekilerin yardımına Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. Ekipler, Kaan Niyazi Özarmağan (19), Kardelen Coşkun (17), Sude Naz Solak (16) ve Mustafa Güzel'i (29) yaralı, teknenin sahibi ve kaptanı Adem D.'yi ise sağlıklı bir şekilde kurtardı.

İzmir Foça'daki tekne kazasında facia ’geliyorum’ demiş!
GÜNDEM
İzmir Foça'daki tekne kazasında facia ’geliyorum’ demiş!
  • Şennur Avcı (41), Şermin Özerman (38), Elif Naz Özerman (16) ve Çınar Ege Göksoy'un (8) ise cesetlerine ulaşıldı. Kurtarılan yaralıların ifadelerinden kayıp olduğu belirlenen Sarp Göksoy için ise denizde arama kurtarma çalışması başlatıldı. Gece boyunca devam eden arama kurtarma çalışmaları, bu sabah İzmir'den gelen Deniz Polisi ekiplerinin katılımıyla sürüyor.

İzmir'de 10 kişinin bulunduğu tekne battı: 4 kişi hayatını kaybetti
GÜNDEM
İzmir'de 10 kişinin bulunduğu tekne battı: 4 kişi hayatını kaybetti

Kaptanın izin belgesi yokmuş

Dört kişinin yaşamını yitirdiği faciadan sağ olarak kurtarıldıktan sonra kaçan teknenin sahibi ve kaptanı Adem D., polis tarafından aynı gün yakalanıp, gözaltına alındı. Tur düzenlemek için gerekli belge izinleri bulunmadığı öğrenilen teknenin kaptanı Adem D.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Taburcu edildiler

Öte yandan batan tekneden yaralı olarak kurtarılan Kaan Niyazi Özarmağan, Kardelen Coşkun, Sude Naz Solak ve Mustafa Güzel, Foça Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edilirken, faciada yaşamını yitiren 4 kişinin ise İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsileri sürüyor.

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