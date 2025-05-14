Gazeteci İsmail Saymaz CHP'nin şaibeli kurultayı ile ilgili soruşturmada ifade verdi

"Kurultay günü Sözcü TV'de canlı yayındaydım. Kurultay sürerken, benimle aynı anda yayında olan gazeteci Altan Sancar'ın telefonuna Kılıçdaroğlu'nun çekildiğine dair bir mesaj geldi. Sancar bunu yayında aktardı. Ben de Kılıçdaroğlu'na en yakın kişi olan Bülent Kuşoğlu'nu yayın sırasında arayarak bu iddiayı sordum. Kuşoğlu da bana ‘Evet, çekildi. Çekiliyor' diye yanıt verdi. Ben de bu yanıtı canlı yayında paylaştım ve tweet attım. Kuşoğlu, daha sonra beni tekrar arayarak, Kılıçdaroğlu'nun oylamaya katılabileceğini ifade etti. Bu bilgiyi, Kuşoğlu'nu referans göstererek yayında aktardım ve Twitter'da yazdım. Bu arada, kurultaydan sonra dolaşıma giren bir görüntüde, o gece Kılıçdaroğlu'nun ikinci turda aday olup olmamakta tereddüt ettiği ve çevresindekilerin kendisini aday olması yönünde ikna ettiği görülüyordu. Ben gazetecilik görevimi yaparak toplumu bilgilendirdim."