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Gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında hazırlanan iddianame savcılığa iade edildi

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında hazırlanan iddianame savcılığa iade edildi

15:234/06/2026, Perşembe
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Mehmet Akif Ersoy'un da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında hazırlanan iddianame, İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından savcılığa iade edildi.
Mehmet Akif Ersoy'un da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında hazırlanan iddianame, İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından savcılığa iade edildi.

Eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile birlikte 8 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından savcılığa iade edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ‘Uyuşturucu’ soruşturması kapsamında Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Manaz ve Ufuk Tetik’in de aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame 20 Mayıs’ta tamamlanarak İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Ancak mahkeme, iddianameyi incelemesinin ardından savcılığa iadesine karar verdi.

286 yıla kadar hapis talep edilmişti

İddianamede Mehmet Akif Ersoy’un, ‘Suç örgütü kurma ve yönetme’, 11 kez ‘Nitelikli cinsel saldırı’, ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ ile ‘Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma’ suçlarından toplam 286 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti.




#Mehmet Akif Ersoy
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