Gazeteci Mehmet Akif Ersoy iddianamesi hazır: 4 ayrı suçtan istenen ceza belli oldu

17:2620/05/2026, Çarşamba
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen soruşturmada Mehmet Akif Ersoy, 10 Aralık günü tutuklanmıştı. İddianame hazırlandı.
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Ersoy hakkında, 'suç örgütü kurma ve yönetme', 'nitelikli cinsel saldırı', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama', 'uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma' suçlarından iddianame hazırlandı.

Habertürk’ün eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy soruşturması tamamlandı. 7 sanığın yer aldığı kirli çarkın anlatıldığı iddianamede çarpıcı detaylar yer aldı. Ersoy liderliğinde kurulan örgütün kadın mağdurlara kokain temin ederek iradelerini zayıflattığını, düzenlenen partilerde çoklu cinsel birlikteliklere zemin hazırlandığını iddianamede vurulandı. Örgüt üyelerinin ise Ersoy’un nüfuzundan faydalanmak için sistemli bir şekilde kadınları Ersoy’la tanıştırdıkları aktarıldı.

İDDİANAME HAZIR

Mehmet Akif Ersoy, Taner Çağlı, Mustafa Namaz, Ahmet Göçmez, Nurullah Mahmut Dündar, Tolga Aykut ve Ufuk Tetik sanık sıfatıyla yer aldı. 2 Kasım 2025'te Jandarma İl Komutanlığı'na gelen ihbarda, Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, Ela Rümeysa Cebeci ve kanalda çalışan Merve Sarı'nın uyuşturucu madde kullandıkları, Ersoy'un kadınların iradesini zayıflatıp birliktelik yaşadığı ve akabinde soruşturmanın başlatıldığı yer aldı. Soruşturmada yer alan eylemlerin örgüt kapsamında işlendiği, bu örgütün liderliğini Mehmet Akif Ersoy'un yürüttüğü ve diğer şüphelilerin de üye oldukları vurgulandı.

65 YIL 3 AYA KADAR HAPSİ TALEP EDİLDİ

11 eylemden sorumlu tutulan Mehmet Akif Ersoy'un "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Nitelikli cinsel saldırı", "Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma" ve "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma sağlama" suçlarından 65 yıl 3 aya kadar hapsi talep edildi.



