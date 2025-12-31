Mehmet Akif Ersoy itirafçı oldu

Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Habertürk televizyonunun eski genel yayın yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini bildirerek ek ifade vermek üzere adliyeye getirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ersoy, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince “uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etme ve kullanma” suçlamaları kapsamında tutuklanmıştı. Ersoy, tutuklanmasının ardından Silivri’de bulunan Marmara Ceza İnfaz Kurumları’na gönderilmişti.