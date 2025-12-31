Yeni Şafak
Mehmet Akif Ersoy itirafçı oldu

Burak Doğan
04:0031/12/2025, Çarşamba
G: 31/12/2025, Çarşamba
Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı oldu. Ersoy, ek ifade verme talebi üzerine Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne getirildi.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Habertürk televizyonunun eski genel yayın yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini bildirerek ek ifade vermek üzere adliyeye getirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ersoy, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince “uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etme ve kullanma” suçlamaları kapsamında tutuklanmıştı. Ersoy, tutuklanmasının ardından Silivri’de bulunan Marmara Ceza İnfaz Kurumları’na gönderilmişti.

AVUKATI ARACILIĞIYLA TALEPTE BULUNDU

Tutuklu bulunduğu cezaevinden avukatı aracılığıyla ek ifade için başvuran Ersoy’un, bu kapsamda soruşturmaya ilişkin ek bilgi ve beyanda bulunmak üzere adliyeye getirildiği kaydedildi. Ersoy, ifadesinin ardından tutuklu bulunduğu cezaevine geri gönderildi.

DOSYANIN SEYRİ NETLEŞECEK

Habertürk televizyonunda geçmişte genel yayın yönetmenliği görevinde bulunan Ersoy hakkında, soruşturmanın ilk aşamasında kamuoyuna yansıyan haberlerde, uyuşturucu operasyonu kapsamında yürütülen geniş çaplı bir dosya içinde değerlendirildiği ifade edilmişti. Soruşturma sürecinde elde edilen yeni deliller ve beyanlar doğrultusunda dosyanın seyrinin netleşeceği belirtildi.



