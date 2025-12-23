Yeni Şafak
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Emrullah Erdinç için yeni karar: Serbest bırakıldı

19:41 23/12/2025
G: 23/12/2025, الثلاثاء
Gazeteci Emrullah Erdinç serbest bırakıldı.
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gazeteci Emrullah Erdinç gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Erdinç, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında gazeteci Emrullah Erdinç gözaltına alındı.
İşlemlerin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Erdinç, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma kapsamında gazeteci Mehmet Akif Ersoy "uyuşturucu madde kullanımı" ve "kullanımı kolaylaştırma" suçlamalarıyla çıkarıldığı mahkemece 11 Aralık 2025 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Ünlü spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin de yapılan testler sonucunda uyuşturucu kullandığı belirlenmişti. Cebeci, 17 Aralık 2025 tarihinde "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" suçundan tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne gönderilmişti.




