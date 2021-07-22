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GAZİANTEP

Kahraman kardeşler

Gaziantep’te serinlemek için girdiği baraj göletinde boğulma tehlikesi geçiren adamı iki oğlu suya atlayarak kurtardı.

Haber Merkezi İHA
Gaziantep haber: Kahraman kardeşler
boğulma tehlikesi geçiren adamı iki oğlu suya atlayarak kurtardı. ​

Gaziantep’in Karkamış ilçesindeki Karkamış Barajı çevresinde ailesi ile birlikte piknik yapan 37 yaşındaki M.Y., serinlemek amacıyla suya girdi.

ölgeye sağlık ekipleri, jandarma ve dalgıçlar sevk edilirken, çocuklar çevredeki vatandaşların da yardımıyla babalarını kıyıya getirdi.
İHA
ölgeye sağlık ekipleri, jandarma ve dalgıçlar sevk edilirken, çocuklar çevredeki vatandaşların da yardımıyla babalarını kıyıya getirdi.

BABALARINI BOĞULMAKTAN KURTARDILAR

Akıntıya kapılan babalarının sürüklendiğini gören kıyıdaki A.Y. ve M.Y. isimli iki kardeş, hemen kıyafetlerini çıkararak suya atladı. Çocuklar bir süre sonra boğulma tehlikesi yaşayan babalarına ulaştı. İki kardeş, yoğun çabaları sonucu babalarını suya girdikleri yerden daha uzak bir bölgede kıyıya çıkarmayı başardı.

Boğulma tehlikesi yaşayan arkadaşını kurtarırken canından oluyordu
GÜNDEM
Boğulma tehlikesi yaşayan arkadaşını kurtarırken canından oluyordu

Çocuklar ve babanın sağlık durumu iyi.
İHA
Çocuklar ve babanın sağlık durumu iyi.

Ailenin diğer yakınları ise hem babanın hem de çocukların gözden kaybolduğunu görünce büyük panik yaşayarak yetkilerden yardım istedi. Bölgeye sağlık ekipleri, jandarma ve dalgıçlar sevk edilirken, çocuklar çevredeki vatandaşların da yardımıyla babalarını kıyıya getirdi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hem baba hem de çocuklara ilk müdahale yapılarak, hastaneye kaldırıldı. Hem babanın hem de çocuklarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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