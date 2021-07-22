Kahraman kardeşler

Gaziantep’in Karkamış ilçesindeki Karkamış Barajı çevresinde ailesi ile birlikte piknik yapan 37 yaşındaki M.Y., serinlemek amacıyla suya girdi.

İHA ölgeye sağlık ekipleri, jandarma ve dalgıçlar sevk edilirken, çocuklar çevredeki vatandaşların da yardımıyla babalarını kıyıya getirdi.

BABALARINI BOĞULMAKTAN KURTARDILAR

Akıntıya kapılan babalarının sürüklendiğini gören kıyıdaki A.Y. ve M.Y. isimli iki kardeş, hemen kıyafetlerini çıkararak suya atladı. Çocuklar bir süre sonra boğulma tehlikesi yaşayan babalarına ulaştı. İki kardeş, yoğun çabaları sonucu babalarını suya girdikleri yerden daha uzak bir bölgede kıyıya çıkarmayı başardı.

GÜNDEM Boğulma tehlikesi yaşayan arkadaşını kurtarırken canından oluyordu

İHA Çocuklar ve babanın sağlık durumu iyi.

Ailenin diğer yakınları ise hem babanın hem de çocukların gözden kaybolduğunu görünce büyük panik yaşayarak yetkilerden yardım istedi. Bölgeye sağlık ekipleri, jandarma ve dalgıçlar sevk edilirken, çocuklar çevredeki vatandaşların da yardımıyla babalarını kıyıya getirdi.

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SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hem baba hem de çocuklara ilk müdahale yapılarak, hastaneye kaldırıldı. Hem babanın hem de çocuklarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.