Nijeryalı Ruth aşçılığı Gaziantep'te öğrenecek

Eğitim için Türkiye’ye gelen ve tadına baktığı Türk yemekleri sonrasında kendisini aşçılık alanında geliştirmeye karar veren Nijeryalı Abosede Ruth, gastronominin başkenti Gaziantep’te meslek öğreniyor.
Türk ve Gaziantep mutfağına büyük ilgi duyan 25 yaşındaki Ruth, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinde MUSEM’de 8 ay eğitim, 8 ay da staj yapacak. MUSEM ziyaretinde Nijeryalı kursiyer Ruth ile bir araya gelen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ruth’un mesleği öğrenmek için en doğru şehirde ve merkezde olduğunu söyledi.