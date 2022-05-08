Gündem Nijeryalı Ruth aşçılığı Gaziantepte öğrenecek
GAZİANTEP

Nijeryalı Ruth aşçılığı Gaziantep'te öğrenecek

Eğitim için Türkiye’ye gelen ve tadına baktığı Türk yemekleri sonrasında kendisini aşçılık alanında geliştirmeye karar veren Nijeryalı Abosede Ruth, gastronominin başkenti Gaziantep’te meslek öğreniyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​Gaziantep haber: Nijeryalı Ruth aşçılığı Gaziantepte öğrenecek ​
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Abosede Ruth ile mutfaği girdi.

Eğitim için Türkiye’ye gelen ve tadına baktığı Türk yemekleri sonrasında kendisini aşçılık alanında geliştirmeye karar veren Nijeryalı Abosede Ruth, gastronominin başkenti Gaziantep’te meslek öğreniyor.

Gaziantep Londra’da yeşil şehir ilan edildi
GÜNDEM
Gaziantep Londra’da yeşil şehir ilan edildi

Türk ve Gaziantep mutfağına büyük ilgi duyan 25 yaşındaki Ruth, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinde MUSEM’de 8 ay eğitim, 8 ay da staj yapacak. MUSEM ziyaretinde Nijeryalı kursiyer Ruth ile bir araya gelen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ruth’un mesleği öğrenmek için en doğru şehirde ve merkezde olduğunu söyledi.

Gaziantep odağına Yeşil Şehir’i koydu
GÜNDEM
Gaziantep odağına Yeşil Şehir’i koydu
Dengeli bir maçtı

'Dengeli bir maçtı'

​​Domenec Torrent, Başakşehir maçı sonrasında konuştu.
Kazanan çıkmadı

Kazanan çıkmadı

​Galatasaray deplasmanda Başakşehir ile berabere kaldı.
Rusya yine sivilleri hedef aldı: Tahliye bekleyenlerin saklandığı okul vuruldu

Bayrak sevgisini köprüye taşıdı

Bayrak sevgisini köprüye taşıdı

Altı yıldır her gün te tek kontrol ediyor.

​Polisin ihbar üzerine gittiği evde duygulandıran görüntü.

İstanbul Esenyurt'ta ilginç hırsızlık vakası.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.