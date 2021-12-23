Pitbull saldırısıyla ilgili 3 kişi tutuklandı

Gaziantep'te, pitbull cinsi köpeklerin saldırısı sonucu Asiye Ateş'in ağır yaralanmasının ardından başlatılan soruşturmada gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 3'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuya ilişkin Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"22 Aralık 2021 tarihinde İlimiz Şahinbey ilçesinde meydana gelen pitbull cinsi iki köpeğin saldırısı sonucu A.A isimli küçük çocuğun ağır yaralanması olayıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, 3 şüpheli sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır."

GÜNDEM Gaziantep'te iki 'pitbull'un saldırdığı çocuğun tedavisi devam ediyor

OYNAT 00:34 Gaziantep'te küçük çocuğu pitbullun ağzından kurtaran adam konuştu: Köpeğin burnunu yumrukladım Gaziantep'te oturduğu sitenin bahçesinde pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğrayarak ağır yaralanan Asiye Ateş'in tedavisine devam ediliyor. Olayı görüp Asiye'nin yardımına koşan bina sakini Celal Aslan, yaşananları anlattı. Aslan, 'Dışarı koştuğumda köpekler çocuğu saçından tutmuştu. Çocuğu kurtarmak için köpeğin burnunu yumrukladım. O esnada başka yapacak bir şey yoktu. Birkaç yumruk atıp çocuğu kurtardım ve annesine teslim ettim.' diye konuştu. BiP'te paylaş

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4 YAŞINDAKİ ASİYENİN SAĞLIK DURUMUNDA SON DURUM

Dün ilk olarak Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan Ateş, durumunun ağırlaşması üzerine kentteki özel bir hastaneye sevk edildi. Hastane yönetimi sosyal medyada gündem olan kız çocuğunun sağlık durumuna ilişkin basın toplantısı düzenledi. Hastane Başhekimi Dr. Beyhan Tahmazoğlu, Asiye’nin hayati tehlikesinin devam ettiğini belirterek, ilk geldiği ana göre şuan ki durumunun daha iyi olduğunu açıkladı.

“HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR”

Yoğun bakım servisinde tedavi gören Ateş’in önünde kritik 3-4 günlük bir sürecin olduğunu aktaran Tahmazoğlu, “Çocuğun hayati tehlikesi ve genel durumu dün daha kötüydü. Geldiğinde şuuru kapalıydı. Kafasında ve yüz bölgesinde saldırıya bağlı doku defektleri oluşmuştu. Hatta kemik dokuda, beyin bölgesinde ciddi derecede kemik defekti oluşmuştu. Beyin dokusunda ısırık izleri mevcuttu. Bir dizi ameliyat ve operasyon geçirdi. Şuanda da genel durumu daha iyi. Şuuru açık. Yani çocuk ilk durumuna göre çok daha iyi. Ancak çocuğun hayati tehlikesi ciddi manada devam ediyor. Çünkü enfekte yaralar var” dedi.

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