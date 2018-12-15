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Gaziantep, Karkamış ile bir üst lige çıkacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü işbirliğiyle hazırlanan Karkamış-Nizip Taşkın Ovası Sulak Alanı Ekopark Projesi göz kamaştıracak. Zeugma ve Karkamış antik kentleri arasında kalan alanda yüzlerce canlı ve bitki türü tarihle iç içe meraklılarını ağırlayacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Proje alanı, iki ilçe merkezi ve sekiz yerleşim yerini kapsayacak
Proje alanı, iki ilçe merkezi ve sekiz yerleşim yerini kapsayacak

Türkiye’deki ulusal öneme sahip 45 sulak alandan biri olan Karkamış-Nizip Taşkın Ovası Sulak Alanı’na canlılık katmak amacıyla uygulamaya alınması planlanan Ekopark Projesi’yle 197 kuş türü ve 71 farklı canlının barınacağı mekan, kentin envanterine kazandırılacak. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in özel girişimleriyle kamuoyuna sunulacak sulak alan, şehrin vizyonu vizyon katacak. Sulak alan ekosistemini koruyarak, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde öneme sahip Karkamış-Nizip Taşkın Ovası Sulak Alanı’nı tanıtmayı amaçlayan proje, kullanıcılara farklı aktiviteler sunacak.

Fırat Nehri boyunca, Birecik-Karkamış Barajları arasında kalan proje alanı, iki ilçe merkezi ve sekiz yerleşim yerini kapsayacak. Yılda 70 bin kişi tarafından ziyaret edilen Karkamış-Nizip Taşkın Ovası Sulak Alanı, doğal zenginliklerinin yanı sıra kültürel varlığıyla da adından söz ettirecek.

NESLİ TEHLİKE ALTINDA OLAN CANLILAR YAŞAYACAK

Kuzeyinde en eski medeniyetlerden Zeugma Antik Kenti ve güneyinde Karkamış Antik Kenti bulunan iki antik kent arasında kalan sekiz höyük proje alanı, 55 kilometrelik kültürel mirası içerisinde yer alacak. 35’i endemik olan 810 farklı bitki türüne ve nesli tehlike altında olan Dünya’da 200 adet kalan Kelaynak türüne de ev sahipliği yapan sulak alanda, toplam 197 kuş türü, 14 farklı memeli türü, Dicle Çöpçü Balığı ile birlikte 19 farklı balık türü bulunacak. Nesli tehlike altında olan Fırat Kaplumbağası’nın da içinde bulunduğu 38 farklı iki yaşamlı ve sürüngen türü, söz konusu alanda barınacak. Ekolojik koruma bölgelerini birbirine bağlayan 40 kilometrelik habitat rotası önerilecek proje, kıyı boyunca farklı peyzaj karakterlerini barındıran kısımlardan oluşacak.

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KUM OCAĞI ALANLARI YENİDEN KAZANILACAK

Projenin önemli odaklarından olan Ekopark alanı; 5 bin 500 dönüme kurulacak. Bu kısım iki alt bölgeden oluşacak. Birinci alt bölge, Fırat Kaplumbağasının üreme zonlarından ve kuşların yoğun olarak gözlemlendiği alanın en hassas bölgesi, ekolojik koruma bölgesi olacak. Bu alan 2050 dönümden oluşacak. Alanda bulunan Bilimsel Araştırma Merkezi’ne bağlı olan Yaban Hayatı Tanıtım Köprüsü’nde ziyaretçiler alana ait flora ve faunayı tanıyarak, sulak alan ekosistemini daha yakın keşfedebilecek. Ayrıca kum ocaklarının tahrip ettiği alanlar, rehabilite edilerek sulak alana geri kazandırılacak. Proje, Zeugma Antik Kenti’nden başlayarak, sulak alan içerisinde yer alan höyüklerde duraklama noktaları olan yürüyüş ve bisiklet yollarıyla Karkamış Antik Kenti’ne bağlanarak sonlandırılacak.

PLAJ KEYFİ DE OLACAK

Proje kapsamında Birecik Barajı’nın güneyinde bulunan bölgede plaj alanı olacak. 200 bin metrekare plaj alanının yanı sıra, sahil şeridi 600 metreyi bulacak. 35 bin metrekare kumsal alana sahip olacak plajda, toplam 1700 metrekarelik kafe, restoran, büfe, idari ve sağlık birimleri yer alacak. 950 metre uzunluğundaki ahşap yaya promenatı, bütün yapı ve fonksiyonları birbirine bağlanacak.

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