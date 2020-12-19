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Gaziantep Valiliği'nden hastanede meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama

Gaziantep Valiliği: Yoğun bakım servisindeki solunum cihazı patladı

Gaziantep'te özel bir hastanede meydana gelen patlamaya ilişkin Gaziantep Valiliği'nden açıklama geldi. Valilik'ten yapılan açıklamada Özel Sani Konukoğlu Hastanesi'nde çıkan ve 8 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan yangının yoğun bakım servisindeki solunum cihazının patlamasından kaynaklandığı belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Gaziantep'teki özel hastanede meydana gelen patlamada 8 kişi hayatını kaybetti.
Gaziantep'teki özel hastanede meydana gelen patlamada 8 kişi hayatını kaybetti.

Gaziantep'te Özel Sani Konukoğlu Hastanesi yoğun bakım servisinde meydana gelen ve 8 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan patlamaya ilişkin Gaziantep Valiliği'nden açıklama geldi.

SOLUNUM CİHAZI PATLADI

Gaziantep Valiliği: Özel Sani Konukoğlu Hastanesi yoğun bakım servisinde saat 04.45’te oksijen verilen solunum cihazının patlaması sonucu yangın meydana gelmiştir. Olayın ardından 20 kişilik yoğun bakım servisinde yatan toplam 19 hastadan 8’i hayatını kaybetmiş, 11 hasta çevredeki diğer hastanelere nakledilmiştir. Olayda yangın kaynaklı yaralı bulunmamaktadır. Olay yerinde ilgili ekiplerimiz gerekli önlemleri almış olup, incelemeler devam etmektedir.

Gaziantep'te hastanede oksijen tüpü patladı: 8 kişi hayatını kaybetti
GÜNDEM
Gaziantep'te hastanede oksijen tüpü patladı: 8 kişi hayatını kaybetti
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