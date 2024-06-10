Ancak sosyal medyada kuduzlu olan bazı hayvanların, Gaziantep'e nakledildiğine yönelik iddialar gündeme geldi.

Bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı kaydedilen açıklamada, "Bahse konu nakil işlemleri, hayvan derneklerince bakım ve sahiplenme amacıyla kontrollü olarak zaman zaman yapılan rutin işlemlerden olup gelişmeler, Valiliğimizin ilgili birimleri tarafından titizlikle takip edilmektedir" ifadesi kullanıldı.