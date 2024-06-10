Gaziantep Valiliği, kente Şanlıurfa'dan kuduz hayvan nakledildiğine ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde 2 sahipsiz köpekte kuduz vakasının tespit edilmesi üzerine 2 mahallede karantina uygulaması başlatıldı.
Ancak sosyal medyada kuduzlu olan bazı hayvanların, Gaziantep'e nakledildiğine yönelik iddialar gündeme geldi.
Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından Gaziantep'e Şanlıurfa'dan kuduz hayvan nakledildiğine dair iddiaların yer aldığı belirtildi.
Gaziantep Valiliği, kente Şanlıurfa’dan kuduz hayvan nakledildiğine ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
'Gelişmeler titizlikle takip ediliyor'
Bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı kaydedilen açıklamada, "Bahse konu nakil işlemleri, hayvan derneklerince bakım ve sahiplenme amacıyla kontrollü olarak zaman zaman yapılan rutin işlemlerden olup gelişmeler, Valiliğimizin ilgili birimleri tarafından titizlikle takip edilmektedir" ifadesi kullanıldı.