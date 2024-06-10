|
Gündem

Gaziantep Valiliğinden 'kuduz hayvan nakli' iddialarına yalanlama

Gaziantep Valiliği, Şanlıurfa'dan Gaziantep'e kuduz hayvan nakledildi iddialarının ardından açıklamada bulundu. Valilik, bahse konu olan nakil işleminin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

09:33 - 10/06/2024 Pazartesi
Güncelleme: 10:43 - 10/06/2024 Pazartesi
AA
Gaziantep Valiliği, bahse konu nakil işlemlerinin, hayvan derneklerince bakım ve sahiplenme amacıyla kontrollü olarak zaman zaman yapılan rutin işlemlerden olduğunu belirterek gelişmelerin titizlikle takip edildiğini bildirdi.
Gaziantep Valiliği, bahse konu nakil işlemlerinin, hayvan derneklerince bakım ve sahiplenme amacıyla kontrollü olarak zaman zaman yapılan rutin işlemlerden olduğunu belirterek gelişmelerin titizlikle takip edildiğini bildirdi.

Gaziantep Valiliği, kente Şanlıurfa'dan kuduz hayvan nakledildiğine ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.


Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde 2 sahipsiz köpekte kuduz vakasının tespit edilmesi üzerine 2 mahallede karantina uygulaması başlatıldı.


Ancak sosyal medyada kuduzlu olan bazı hayvanların, Gaziantep'e nakledildiğine yönelik iddialar gündeme geldi.



Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından Gaziantep'e Şanlıurfa'dan kuduz hayvan nakledildiğine dair iddiaların yer aldığı belirtildi.


Gaziantep Valiliği, kente Şanlıurfa’dan kuduz hayvan nakledildiğine ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.


'Gelişmeler titizlikle takip ediliyor'

Bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı kaydedilen açıklamada, "Bahse konu nakil işlemleri, hayvan derneklerince bakım ve sahiplenme amacıyla kontrollü olarak zaman zaman yapılan rutin işlemlerden olup gelişmeler, Valiliğimizin ilgili birimleri tarafından titizlikle takip edilmektedir" ifadesi kullanıldı.




#Gaziantep
#Gaziantep Valiliği
#kuduz hayvan
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2024 LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Heyecan dorukta! Geri sayım başladı: MEB sonuç sorgulama ekranı erişime açılıyor