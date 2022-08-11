Gaziantep’e ateş düştü: Pençe Kilit’te 1 şehit

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak’ın kuzeyinde yürüttüğü Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek’in (25) acı haberi, Gaziantep'te yaşayan ailesine ulaştı. 6 kardeşin en büyüğü şehit Şimşek’in cenazesi, bugün toprağa verilecek.
SON GÖREV
Bu arada Pençe-Kilit Operas-yonunda EYP’nin patlaması sonucu ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit düşen İstihkam Uzman Onbaşı Mustafa Demir, memleketi Adıyaman’da son yolculuğuna uğurlandı. Besni Mehmet Erdemoğlu Camiinde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Demir’in cenazesi, Dörtyol köyü mezarlığında toprağa verildi.