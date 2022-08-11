Gündem Gaziantepe ateş düştü Pençe Kilitte 1 şehit
GAZİANTEP

Gaziantep’e ateş düştü: Pençe Kilit’te 1 şehit

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak’ın kuzeyinde yürüttüğü Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin ateşi sonucu Uzman Çavuş Mahsun Şimşek şehit düştü. 6 kardeşin en büyüğü şehit Şimşek bugün toprağa verilecek.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Gaziantep’e ateş düştü: Pençe Kilit’te 1 şehit
Aynı bölgede şehit düşen Uzman Mustafa Demir, memleketi Adıyaman’da son yolculuğuna uğurlandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak’ın kuzeyinde yürüttüğü Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek’in (25) acı haberi, Gaziantep'te yaşayan ailesine ulaştı. 6 kardeşin en büyüğü şehit Şimşek’in cenazesi, bugün toprağa verilecek.

Mahsun Şimşek
Mahsun Şimşek

SON GÖREV

Bu arada Pençe-Kilit Operas-yonunda EYP’nin patlaması sonucu ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit düşen İstihkam Uzman Onbaşı Mustafa Demir, memleketi Adıyaman’da son yolculuğuna uğurlandı. Besni Mehmet Erdemoğlu Camiinde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Demir’in cenazesi, Dörtyol köyü mezarlığında toprağa verildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden kahreden haber: Şehidimiz var
GÜNDEM
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden kahreden haber: Şehidimiz var
Burnu bile kanamadı

Burnu bile kanamadı

​Kamyonetin altında kalan çocuğun mucize kurtuluşu.
Süper Kupa Real Madridin

Süper Kupa Real Madrid'in

​Şampiyonlar Ligi şampiyonu bıraktığı yerden devam ediyor.
Muharrem İnce: Şerefim üzerine yemin ederim Merdan Yanardağ CHP ve İYİ Partiden düzenli para alıyor

​13 yaşındaki kız çocuğu dalgaların arasında gözden kayboldu.

Komiser yardımcısı lunaparktaki faciada hayatını kaybetmişti.

​Üç kız çocuğunu tekme tokat dövdü.

​Slovenya Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısı.

WhatsApp'a üç yeni özellik

WhatsApp'a üç yeni özellik

​Ekran görüntüsü almak engellenecek.

​Şezlonglar akıntıya kapıldı, şemsiyeler devrildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.