Gündem Gaziantepte 518 okula spor malzemesi
GAZİANTEP

Gaziantep’te 518 okula spor malzemesi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, “Spor Kenti Gaziantep” kapsamında 518 okula spor malzemesi yardımında bulundu. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin yükselen Gaziantep için yola çıktıklarını dile getirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Spor Dostu Kent olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Gaziantep, Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği desteklerle kentin spor altyapı kültürünü sağlamlaştırmaya başladı. Bu çerçevede büyükşehir, okullardaki eksiklikleri giderdi, öğrencileri spora teşvik etmek amacıyla malzemeler dağıttı.

‘KALPLERİNİ BESLEYECEĞİZ’

Fatma Şahin

Talat Özkarslı Spor Salonu’nda düzenlenen spor malzemesi dağıtım töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yükselen Gaziantep için yola çıktıklarını belirterek, “Spor kenti Gaziantep olma yolundaki yolculuğumuz büyük bir hızla devam ediyor. Öncelikle huzurlarınızda Gaziantep Valisi Davut Gül’e çok teşekkür ediyorum. Hocalarımız bizim en önemli gücümüz, beşeri sermayemizdir. Yaradılışa uygun olarak çocuklarımızın aklını, vicdanını ve kalbini besleyeceğiz” dedi.

‘ŞEHRİ SPOR KENTİ YAPACAĞIZ’

Gaziantep Valisi Davut Gül ise, yürüttükleri Spor Şehri projesine gerek Büyükşehir Belediyesi gerekse de ilçe belediyelerinin desek verdiğini hatırlatarak, “Projede 1 yılda önemli bir mesafe kat ettik. Geçen sene toplamda 8 okul kulübümüz vardı, şu an 740 okul spor kulübümüz oldu. Bunların altyapısını güçlendirmek lazım. Lisanslı sporcu sayımız 25 bin, hedefimiz bu sayıyı 100 bine çıkarmaktır. Adalet bakanlığımızın öncülüğünde milletvekillerimizle beraber yeni spor tesisleri yapmaya başladık. 6 ay içerisinde 20 tane spor salonu ve 13 yüzme havuzu tamamlanacak. 55 adet spor tesisimiz olacak. 1 milyon gençle bu şehri spor kenti yapacağız” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu de, Gaziantep Valiliğince yürütülen Spor Şehri Projesine yönelik çalışmalarına imkanları ölçüsünde destek verdiklerini söyledi.Konuşmaların ardından okullara spor malzemeleri dağıtıldı.

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