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GAZİANTEP

Gaziantep’te boş arazide kurşunlanmış ceset bulundu

Gaziantep’te, boş arazide başından ve vücudunun farklı yerlerinden tabancayla vurulmuş erkek cesedi bulundu. Cesedin 35 yaşındaki Egemen Dağdeviren'e ait olduğu tespit edildi.

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Haber Merkezi DHA
Gaziantep’te boş arazide kurşunlanmış ceset bulundu
​Gaziantep’te boş arazide kurşunlanmış ceset bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, vatandaşlar boş arazide hareketsiz yatan kişiyi fark edip, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden silahla vurulduğu tespit edilen kişinin öldüğü belirlendi.

İncelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cesedin, Egemen Dağdeviren’e ait olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri Dağdeviren’in ölümüne neden olan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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