​Gaziantep’te boş arazide kurşunlanmış ceset bulundu.

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Cumhuriyetçilerin oğul Biden dosyası derinleşiyor: Hazine Bakanlığı'ndan 'şüpheli faaliyetler' için bilgi istediler

ABD Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi James Comer, Hazine Bakanı Janet Yellen'a gönderdiği dilekçede, Başkan Joe Biden'ın ailesi ve ortaklarının finansal varlıkları ile ABD bankalarındaki "şüpheli faaliyetleri" ile ilgili bilgi talebinde bulundu. Eski Twitter yöneticileri Vijaya Gadde, Yoel Roth ve James Baker'a da ayrı dilekçeler gönderen Comer, Biden'ın ailesiyle ilgili çıkan haberlerin Twitter'da sansürlenmesine ilişkin açıklama yapmaları için bu kişileri meclis soruşturmasına katılmaya çağırdı.