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Gaziantep'te DEAŞ operasyonunda 2 tutuklama

Gaziantep'te polis ekiplerince DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

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Haber Merkezi DHA
Gaziantepte DEAŞ operasyonunda 2 tutuklama
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün muhtemel eylem ve faaliyetlerin deşifre edilerek mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı araştırmada ismi açıklanmayan 2 şüphelinin DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği saptandı.

Savcılık kararıyla harekete geçen ekipler, şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

Adreslerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ile yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu.

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