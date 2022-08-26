Gaziantep'te düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan üç şüpheliden ikisi tutuklandı İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/YPG'nin muhtemel eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek mensuplarının yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Abone Ol