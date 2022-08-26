Gaziantep'te düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan üç şüpheliden ikisi tutuklandı

Ekipler, terör örgütü PKK/YPG içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen üç zanlıyı operasyonla yakaladı.
Gözaltına alınan zanlılardan ikisi tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ekipler, terör örgütü PKK/YPG içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen üç zanlıyı operasyonla yakaladı.
Gözaltına alınan zanlılardan ikisi tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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