Gündem Gaziantepte düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan üç şüpheliden ikisi tutuklandı
GAZİANTEP

Gaziantep'te düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan üç şüpheliden ikisi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/YPG'nin muhtemel eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek mensuplarının yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

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Haber Merkezi AA
Gaziantepte düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan üç şüpheliden ikisi tutuklandı
Arşiv.

Ekipler, terör örgütü PKK/YPG içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen üç zanlıyı operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılardan ikisi tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gaziantep'te PKK operasyonu
OYNAT 00:13
Gaziantep'te PKK operasyonu
Gaziantep'te, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si, tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK terör örgütü içinde silahlı faaliyet gösterdiği belirlenen 3 şüpheliye yönelik çalışma başlattı. Çalışmanın tamamlanmasının ardından harekete geçen ekipler, ismi açıklanmayan şüphelileri adreslerine düzenlediği operasyonla yakaladı. Adreslerinde çok sayıda örgütsel içerikli doküman ve dijital materyal ile yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 2'si, tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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