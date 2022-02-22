Gaziantep'te iki pitbullun çocuğa saldırısıyla ilgili tahliye edilen sanıklara tutuklama kararı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, dün 27. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuklu yargılanan M.E, M,Y, S.K. ve Z.C'nin tahliyesine itiraz etti.
İtirazı inceleyen nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verdi.
Olay
Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde, 22 Aralık'ta 2 pitbullun saldırısına uğrayan dört yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan altı kişiden dördü tutuklanmıştı.
Haklarında dava açılan dördü tutuklu altı sanık, dün ilk kez hakim karşısına çıkmış, tutuklu sanıkların tahliyesine karar verilmişti.