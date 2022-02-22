Gündem Gaziantepte iki pitbullun çocuğa saldırısıyla ilgili tahliye edilen sanıklara tutuklama kararı
GAZİANTEP

Gaziantep'te iki pitbullun çocuğa saldırısıyla ilgili tahliye edilen sanıklara tutuklama kararı

Gaziantep'te pitbull cinsi köpeklerin dört yaşındaki Asiye Ateş'e saldırısına ilişkin dün tahliye edilen dört sanığın yeniden tutuklanmalarına karar verildi.

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Haber Merkezi AA
Gaziantepte iki pitbullun çocuğa saldırısıyla ilgili tahliye edilen sanıklara tutuklama kararı
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Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, dün 27. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuklu yargılanan M.E, M,Y, S.K. ve Z.C'nin tahliyesine itiraz etti.

İtirazı inceleyen nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verdi.

Olay

Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde, 22 Aralık'ta 2 pitbullun saldırısına uğrayan dört yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan altı kişiden dördü tutuklanmıştı.

Haklarında dava açılan dördü tutuklu altı sanık, dün ilk kez hakim karşısına çıkmış, tutuklu sanıkların tahliyesine karar verilmişti.

Asiye'nin ölümden döndüğü pitbull saldırısında tutuklu 4 kişi tahliye oldu: 'Pitbull olduğunu bilmiyordum'
GÜNDEM
Asiye'nin ölümden döndüğü pitbull saldırısında tutuklu 4 kişi tahliye oldu: 'Pitbull olduğunu bilmiyordum'

Sultangazi'de pitbull dehşeti: Esnafın köpeğine saldırdı
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Sultangazi'deki olay, geçen cuma günü saat 12.00 sıralarında Cebeci Mahallesi'nde bulunan Dökümcüler Sanayii Sitesi'nde meydana geldi.
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Bölgede bulunan şantiye çalışanlarının beslediği pitbull cinsi köpek, sahipleri tarafından ağızlıksız ve tasmasız gezdirildi. Kısa bir süre sonra, pitbull cinsi köpek, sahiplerinin yanında bir esnafın köpeğine saldırdı. Köpeğin sahipleri panik yaparken, saldırıya uğrayan köpeğin yardımına çevredekiler koştu. Elindeki sopa ve küreklerle pitbull cinsi köpeğe vuran, tekme atan esnafın kurtarma çabasına rağmen pitbull, köpeği defalarca ısırdı.
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Bir esnaf pitbullu ayaklarından tutarken, diğeri baş kısmına doğru sopa ve tekmelerle vurdu. Uzun uğraşlar sonucu pitbullun bıraktığı köpek, hızlıca uzaklaştı. Haber verilmesi olay yerine gelen Sultangazi Belediyesi ekipleri pitbull cinsi köpeği barınağa götürdü.
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Saldırı sonucu yaralanan köpek ise sahibi tarafından veterinerliğe götürüldü. Burada tedavisi yapılan köpeğin ameliyata alındığı, sol ön bacağının kırıldığı ve çenesinden yaralandığı öğrenildi.
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\"KAYITSIZ OLAN KÖPEĞİ AĞIZLIKSIZ VE TASMASIZ SALMIŞLAR\"<br><br><br>Olay anını anlatan esnaf Mustafa Kendiroğlu, \"Burada komşumuzun pitbullu var. Köpeğin kaydı yok. Olay günü tasmasız ve ağızlıksız bir şekilde salınmış. Bu köpek bağlıydı. Sahipleri tarafından gezsin diye salınmış. Bu sırada bizim köpeğimize saldırdı. Biz kendi köpeğimizi pitbulldan zor kurtardık. Biz ayırmak için çok mücadele ettik. Hatta o kadar vurdu ki hayvana, bir insanı kapmış olsaydı parçalardı. Bu tip köpeklerin bu şekilde sağlanması tehlikeli. Durumu belediye ilettik. Belediye ekipleri gelip pitbullu aldı. Bizim köpeğimiz de şu an veterinerliğe götürülerek, ameliyata alındı. Şu anda köpeğimizin sol ön bacağı kırık ve çenesinden yaralı\" dedi.
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Sultangazi'de pitbull dehşeti: Esnafın köpeğine saldırdı
İstanbul Sultangazi'de iş yerinin önünde bekleyen esnafın köpeğine, pitbull cinsi köpek saldırdı. Köpeğini kurtarmak için pitbulla kürekle vuran ve tekme atan esnafa, çevredekiler de yardım etti.
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