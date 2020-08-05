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GAZİANTEP

Gaziantep'te sosyal mesafe kuralı ihlal edilen düğünle ilgili yasal işlem yapıldı

Sosyal mesafe kuralı hiçe sayılan düğünle ilgili yasal işlem yapıldı

Gaziantep'te sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak yapılan düğün töreni ile ilgili olarak il emniyet müdürlüğü tarafından yasal işlem yapıldı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Gaziantep'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulmadığı tespit edilen bir düğüne ilişkin yasal işlem uygulandı.

29 DÜĞÜNDE KONTROLLER YAPILDI

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentteki düğünlerin Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde denetlenmesine devam edildi.

  • Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde dün 20.00 ile 22.00 saatlerinde düzenlenen 29 düğünde kontroller yapılarak, düğün sahipleri salgın konusunda uyarıldı.

Denetimlerin ardından iki düğün sahiplerince iptal edildi, bir düğün hakkında ise sosyal mesafe kuralının ihlal edilmesi nedeniyle tutanak düzenlenerek yasal işlem yapıldı.

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