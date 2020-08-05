Gaziantep'te sosyal mesafe kuralı ihlal edilen düğünle ilgili yasal işlem yapıldı Sosyal mesafe kuralı hiçe sayılan düğünle ilgili yasal işlem yapıldı Gaziantep'te sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak yapılan düğün töreni ile ilgili olarak il emniyet müdürlüğü tarafından yasal işlem yapıldı.

Haber Merkezi 05 Ağustos 2020, 13:41 Son Güncelleme: 05 Ağustos 2020, 13:49 AA