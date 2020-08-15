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GAZİANTEP

Gaziantep'te sosyal mesafe kuralının ihlal edildiği düğün sonlandırıldı

Koronavirüs tedbirlerine uyulmayan düğün sonlandırıldı

Gaziantep'te koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler sıkılaştırılırken il genelinde denetimler de aralıksız sürüyor. Akşam saatlerinde onlarca düğün salonuna yapılan denetimlerde ilginç bir gelişme de yaşandı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulmadığı tespit edilen bir düğün sonlandırılırken, 8 düğün ise gerekli tedbirlerin sağlanamaması nedeniyle sahiplerince iptal edildi.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentteki düğünlerin Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde denetlenmesine devam edildi.

Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde dün 20.00 ile 22.00 saatlerinde düzenlenen 70 düğünde kontroller yapıldı. Denetimlerde, düğün sahipleri salgın konusunda uyarıldı.

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DÜĞÜN SONLANDIRILDI

Kontrollerde, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulmadığı tespit edilen bir düğün sonlandırıldı. Salonlarda yapılan 8 düğün ise gerekli tedbirlerin sağlanamaması nedeniyle sahiplerince iptal edildi.

Ayrıca bir düğün salonu sahibi hakkında bildirimsiz düğün yaptırdığı gerekçesiyle yasal işlem uygulandı.

Tokat'ta koronavirüs sonrası propolise talep arttı: Kilosu 1200 TL
FOTOĞRAF 6
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Tokat'ta pandemi süreci sonrasında bağışıklık sistemlerini güçlendirmek isteyenler doğal ürünlere yöneldi. Arılar tarafından, bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarındaki öz sıvılarından toplanan ve güçlü antioksidan etkilere sahip olduğu bilinen propolis, son günlerde koronavirüs hasta sayısındaki artmasının ardından yoğun talep görüyor.
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Tokat'ta Arıcılar Birliği üyelerinden toplanan propolis özel bir fabrikada işlendikten sonra tablet, hap ve damla olarak satılıyor. Propolis'in litresi ise 1200 TL'den piyasaya sürülüyor.
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'BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR' <br> <br> Propolisin bağışıklık sisteminin güçlenmesinde önemli bir besin kaynağı olduğunu söyleyen Arıcılar Birliği Başkanı Ali Demir, Propolis arıların bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladığı fenolik ve flavonoid maddelerden oluşan doğal bir arı ürünüdür. Kelime anlamı olarak pro ön, polis koruyan kelimelerinden oluşan saf propolis arıların yaşam alanı olan kovanın ön temizleyicisidir...
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Arılar petek gözlerini ham propolis ile kaplar, sonra üzerine balını, yavrusunu, besinini koyar. Böylece arının ürettiği ürünler kovanda bozulmadan saklanır. İnsan sağlığı açısından da bağışıklık sisteminin güçlenmesi için önemli bir besindir. Bağışıklık sisteminiz güçlü ise hasta olma ihtimaliniz azalır. Hasta olsanız dahi hastalıktan kurtulmanız daha hızlı ve sorunsuz olur dedi.
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'İNTERNET ÜZERİNDEN SATIŞLAR DA ARTTI' <br> <br> Taleplerin son dönemde artığını ifade eden Demir, Şu anda pandemi döneminde tekrar rakamların yükselmesinin ardından propolise olan talepler artmış durumda. İnternet üzerinden günlük 20-25 kişiye satış yapılırken satış mağazamızda ise bir yoğunluk başladı. Halkımızın biz de bağışıklık sisteminin güçlenmesi için tavsiye ediyoruz. Biz bu yıl şöyle bir yol izledik...
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Propolise yoğun ilgi olduğu için bizim de alt yapımız olmadığı için, kendimiz üretemediğimiz için ulusal olan özel bir firma ile anlaşma yaptık. Ham maddesini biz üreticilerimizden toplayarak teslim ettikten sonra biz de bunların mamulünü aldık. İki ürünümüz var. Bir tanesi pastil şeklinde diğeri ise sıvı halinde. Ortalama kilosu 1200 TL'ye geliyor diye konuştu.
Tokat'ta koronavirüs sonrası propolise talep arttı: Kilosu 1200 TL
Tokat'ta bal arıları tarafından çiçeklerin öz sıvılarından toplanıp elde edilen ve kilosu 1200 TL'den satılan propolis, pandemi döneminde yoğun ilgi görüyor. Tokat Arıcılar Birliği Başkanı Ali Demir, koronavirüs hasta sayısının çoğalmasının ardından, son dönemde propolise olan talebin de artığını söyledi.

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Yapılan onca uyarı ve yasaklamalara rağmen düğün ve asker konvoylarının önüne geçilemiyor. Özellikle koronavirüs vakalarının artış gösterdiği Diyarbakır'da alınan tedbirlere rağmen vatandaşlar, geç saatlere kadar düğün yapıp, düğün konvoyu gerçekleştirdi. Konvoy sonrasında mesafe ve maske zorunluluğunu hiçe sayılmasıyla halay çekildiği görüntülere yansıdı.
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