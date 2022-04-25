Gaziantep’te ücretsiz NASA Uzay Sergisi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi dünyanın en büyük gezici uzay sergisi olan Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Uzay Sergisi kapılarını Gazianteplilere açtı. Uzay yolculuğuna 60 yıl önce başlayan insanoğlunun bu süreçte kullandığı araçlar, malzemeler, yemek aparatları, kıyafetleri, roketlerinin modelleri ve araçların bulunduğu sergi Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi’nde 4 ay boyunca ücretsiz gezilebilecek. İnsanlığın uzaya yolculuk serüvenin anlatıldığı sergiyi çocuklarla birlikte gezen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak ufku ve vizyonu yüksek nesiller yetiştirmemiz lazım. Sergidekilerin daha iyisini ve güzelini benim akıllı ve vizyon sahibi gençliğim başaracak” dedi.

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