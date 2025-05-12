Gazze’deki annelere selam

İşgalci İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırımı sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki anneler, eşlerini kaybetmiş olsalar da dimdik ayakta durmanın ve çocuklarını en güzel şekilde yetiştirmenin mücadelesini veriyor. Gazze'deki anneler, zorla yerinden edilme, açlık, susuzluk ve çadırlarda her türlü mahrumiyetle mücadele etmek zorunda kaldı. Yaşadıkları sıkıntıların en büyüğü ise eşlerini kaybetmeleri ve çocuklarıyla bir başlarına kalmaları oldu. İHH İnsani Yardım Vakfı, Anneler Günü’nde bu acıya sessiz kalmamak ve siyonist İsrail’in Gazze’deki işgal ve soykırımına karşı durmak için “Gazze Ölüyor Ayağa Kalk” isimli yürüyüş düzenlendi. Beyazıt Meydanı’nda başlayan yürüyüş Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi önünde sona erdi. Gazzeli anneler için düzenlenen yürüyüşte, anneler ellerinde kana bulanmış kefenli bebek maketlerini taşıdı.





İSRAİL'LE SOFRAYA OTURAN AÇ KALKAR

İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, konuşmasında, İslam dünyasının sessizliğinin İsrail için bir cesaretlenme olarak algılandığını söyledi. İsrail'in ancak güçten anladığını dile getiren Yıldırım, “İsrail'le sofraya oturan aç kalkar. İslam dünyası şu anda İsrail'le normalleşme modasına girmiş durumda. İsrail'le normalleşen her ülke o sofraya oturduğunda bombalardan dolayı parçalanmış çocuk cesetlerini yemek için oturuyor demektir” diye konuştu.





GAZZE'DEKİLER ANNE DEĞİL Mİ?

Aksa Eğitim ve Dayanışma Vakfı Onursal Başkanı Ramazan Kayan ise, “Dünya annelerine sesleniyorum: Gazze'dekiler anne değil mi? Çocuklarına, şehit olan yavrusuna kefen bulamayan anneler anne değil mi? Gazzeli annelerden özür diliyorum. 2 milyar Müslüman bir kapıyı açamadı” diye konuştu. Özgürlük Filosu Koalisyonu Sözcüsü Ann Wright da, “Bir çocuğun öldürülmesini ancak bir anne anlar, Gazze'deki dayanışmaya kadınlar olarak destek veriyoruz” ifadelerini kullandı.





Nurcan Birer

DAYANAMIYORUZ

Eyleme katılan 2 çocuk annesi Nurcan Birer, anneler gününü kutlamadan eyleme geldiğini belirterek, “Gazze'de anneler 1,5 yıldır çocuklarını, çocuklar ise annelerini kaybediyor. Bizim ise elimizden gelen yalnızca bu. Hele o çocukları görünce bir anne olarak hiç dayanamıyorum. Günahsız yavruları katlediyorlar. Kahrolsunlar” diye konuştu. Gazze’de yaşananlar sebebiyle lokmaların boğazına düğümlendiğini ifade eden 2 çocuk annesi Emine Orhan ise, “Acaba orada şimdilik açlık varken biz burada bu sofrada nasıl oturuyoruz?” diye isyan etti. Yürüyüşe eşi ve 2 çocuğuyla katılan Fatma Zehra Aytekin, “Gazze’de bunca anne evlatsız yaşamaya çalışırken ya da o kadar evladını kaybetmiş anne, yiyecekleri, içecekleri dahi olmadan yaşayamazken, ev bize dar geldi. O yüzden bu meydandayız, bütün yürüyüşlerin hepsinde varız. Çünkü gerçekten boykot ve mitinglere katılmaktan başka elimizden ciddi anlamda bir şey gelmiyor” ifadelerini kullandı.



