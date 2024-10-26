Gazze’deki son hastaneyi de imha etti

Terör devleti İsrail, Gazze’nin kuzeyindeki barbarlığına boyut atlatarak, birbirinden kanlı saldırılar düzenledi. Kuzey bölgesinde faaliyet gösteren son hastane olan Kemal Advan’ı hedef alan işgalci güç, çocuk yoğun bakım ünitesine düzenlediği bombalı saldırıda onlarca çocuğu katletti. Gece 02.00 sularında gerçekleştirdiği saldırı sonrası hastaneye baskın düzenleyen işgal güçleri, kabarık olan savaş suçları siciline bir yenisini daha ekledi. Kassam güçleri ise İsrail işgaline karşı direniyor. Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda 3 İsrail askeri öldü.





ÇOCUKLARI ÖLDÜRDÜ

İsrail, Cebaliye'nin kuzeybatısındaki Beyt Lahiya'da bulunan Kemal Advan hastanesine yönelik saldırıyı, teftiş için gelen Dünya Sağlık Örgütü heyetinin hastaneden ayrılmasının hemen ardından gerçekleştirdi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Dr. Munir el-Burş, işgalci gücün hastane ve avlularını ve tıbbi oksijen jeneratörünü de içeren alanları hedef alarak saldırılara başladığını söyledi. Bombalama sonucu hastanedeki çocuklar hayatını kaybederken, sağlık personeli de yaralandı.





YARDIM BEKLERKEN TANKLARLA KARŞILAŞTIK

Kamal Adwan Hastanesi Müdürü Dr. Hussam Ebu Safiya, "Yardım almak yerine, hastaneyi bombalayan tanklarla karşılaşıyoruz” dedi. Sosyal medyadan yayınladığı video kaydında, "Hukuk nerede? Dünyada hangi yasa bir hastanenin doğrudan hedef alınmasına izin veriyor?" diyen Safiya’dan saldırı sonrası haber alınamadı.





ERKEKLERİ TUTUKLADI

Hastane içinde 160'tan fazla hasta ve yaralının, yakıt ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle ölümle karşı karşıya olduğunu kaydeden Burş, hasta ve yaralıların bu saldırılar nedeniyle büyük korku ve panik içinde olduğunu kaydetti. Bombalamadan birkaç saat sonra İsrail askerleri hastaneye baskın düzenleyerek, yoğun bakımdaki hastalar da dahil tüm hastaların avluda toplanmasını istedi. Avluda erkekleri ve kadınları ayrıştıran İsrail askerleri, hasta, yaşlı, çocuk demeden tüm erkekleri gözaltına aldı. Erkeklerin tamamı soyulup alıkonuldu.





DOKTORLARDAN HABER YOK

Saldırı sonrası aralarında Hastane Müdürü Husam Ebu Safiyye'nin de bulunduğu bazı sağlık çalışanlarından haber alınamıyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, başta Hastane Müdürü Husam Ebu Safiyye olmak üzere sağlık çalışanlarından bir kısmının, hastane avlusunda toplandığı ve iletişim kesildiği için bu kişilerin akıbetine dair bilgi alınamadığını açıkladı.





AYAKTA KALAN TEK HASTANE

Kamal Advan Hastanesi, üç haftadır İsrail'in ablukası altında bulunan Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki üç hastaneden ayakta kalan son sağlık tesisi. Diğer iki hastane olan Endonezya Hastanesi ve El-Avda Hastanesi faaliyetlerini durdurdu. 3 haftadır hastanelere ne yakıt, ne yiyecek, ne de tıbbi gereksinim desteği sağlanıyor.





ÜÇ AİLE NÜFUSTAN SİLİNDİ

İşgalci gücün Beyt Lahya ve çevresine düzenlediği saldırılarda 3 aile tamamen nüfustan silindi. Gazze’deki hükümet, Ebu Samra, Najjar ve Hanouna ailelerinden 25 kişinin öldüğünü duyurdu. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 42 bin 847 Filistinli öldü, 100 bin 544 kişi yaralandı.











