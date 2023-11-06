Gelibolu’da orman yangın: 700 hektarlık alan zarar gördü

Gelibolu'nun Ilgardere köyü yakınlarında önceki gün saat 14.21 sıralarında orman yangını başladı. Çanakkale 112 Acil Çağrı Merkezi'nden bildirilen ve Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'ndeki Bakacak tepe mobil kamerasından da tespit edilen yangına 9 hava aracı, 81 arazöz, 22 ilk müdahale aracı, 16 iş makinesi, 40 diğer kurum araçları ve 510 personelle havadan ve karadan müdahale edildi.