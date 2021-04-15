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Gündem Genç kıza sokak ortasında dehşeti yaşatmıştı O taksici ağabeyi çıktı
MERSİN

Genç kıza sokak ortasında dehşeti yaşatmıştı: O taksici ağabeyi çıktı

Mersin’de ticari taksi sürücüsü, yolda yürüyen bir kadına dehşeti yaşatmış, bir süre takip edip sözle taciz ettikten sonra üzerine aracını sürmüştü. Sosyal medyada büyük tepki toplayın perde arkası ortaya çıktı. Taksi sürücüsünün genç kızın eve dönmeye ikna etmeye çalıştığı kardeşi olduğu belirlendi. Taksici ağabey gözaltına alınırken, emniyette olayla ilgili yaptığı açıklamada genç kızın şikayetçi olmadığını belirtti.

Haber Merkezi İHA
Genç kıza sokak ortasında dehşeti yaşatmıştı: O taksici ağabeyi çıktı
Yaşanan dehşeti, bir vatandaş cep telefonu ile kaydetti.

Merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi Üniversite Caddesi üzerinde meydana gelen ve bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenerek sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından polis harekete geçti. Görüntülere konu olan taksi şoförü E.D.’ye ulaşan ekipler, sürücüyle birlikte kız kardeşini ifadesine başvurmak üzere polis merkezine götürdü. ’Darp şüphelisi’ olarak hakkında işlem yapılacağı öğrenilen taksicinin polisteki ilk ifadesinde, annesi ile tartıştıktan sonra evden ayrılmak isteyen kız kardeşini eve dönmeye ikna etmek için bu eylemi gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Mersin'de taksici önce kadını taciz etti, ardından üzerine aracı sürerek çarptı
OYNAT 00:52
Mersin'de taksici önce kadını taciz etti, ardından üzerine aracı sürerek çarptı
Mersin'de bir taksicinin yol ortasında bir süre takip edip sözle taciz ettiği kadının üzerine araç sürerek çarpması bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın sinir krizi geçirdi. Kadının çığlıkları bölgede yankılanırken, aracından inen taksi sürücüsü ise bir süre etrafına bakındı. Aracı yumruklayan kadın, taksiciye bağırarak olay yerinden uzaklaştı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere tepkiler çığ gibi yükseldi.


"Olayı tasvip etmemiz mümkün değil, tüm halkımızdan özür diliyoruz"

Öte yandan taksi şoförünün bağlı olduğu merkez Mezitli ilçesindeki taksi durağının başkanı Gökhan Mete, böyle bir olayın yaşanmasından dolayı büyük üzüntü duyduklarını, adlarının bu konuyla gündeme gelmesinden dolayı herkesten özür dilediğini söyledi. Olayı kesinlikle tasvip etmelerinin mümkün olmadığını ifade eden Mete, "Ancak olay göründüğü gibi değil. Olaya konu olan çalışma arkadaşımızın 16 yaşındaki kız kardeşi, evde annesi ile tartışma yaşayınca, evi terk etmek üzere valizini hazırlayıp ayrılıyor. Annesi başa çıkamayınca, ağabeyi olan arkadaşımızı arıyor. O da araçla kız kardeşinin yanına gidiyor ve araca binmesi için ikna etmeye çalışıyor. Binmeyince önünü kesip bindirmek üzere hareket edince istemediğimiz bu görüntü meydana geliyor. Kız kardeşi bağırınca, kameraların görmediği yerde kalabalık bir grup arkadaşımızın üzerine yürüyünce, linç korkusuyla oradan kaçıyor" dedi.

Taciz ettiği kadının üzerine arabayı sürdü: Güpegündüz 'sarı dehşet'
GÜNDEM
Taciz ettiği kadının üzerine arabayı sürdü: Güpegündüz 'sarı dehşet'
  • Olayın, 16 yaşındaki bir kız çocuğunun evi terk etmesini engellemek için yaşandığını dile getiren Mete, "Ama bunu doğru olarak kabul etmiyoruz. Her ne olursa olsun yanlış bir harekettir. Kamuoyundan ve tüm halkımızdan, arkadaşımızın yaptığı bu hareketten dolayı özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

GÖZALTINA ALINDI

Kız kardeşi olduğu belirlenen C.G.D'ye kasıtlı şekilde çarpan Emircan D. gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada da ticari aracın sürücüsünün, hafif şekilde çarptığı genç kadını durdurmaya çalışması ve ardından tartışma yaşanması üzerine ekiplerce çalışma başlatıldığı belirtildi.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA:

Taksi şoförünün 21 yaşındaki Emircan D, kadının ise sürücünün 17 yaşındaki kardeşi C.G.D. olduğunun belirlendiği aktarılan açıklamada, "Her 2 şahıs da gerekli işlemler için muhafaza altına alınmış, şahıslarla yapılan ilk görüşmede C.G.D'nin evden ayrılmak istediği ancak ağabeyinin ona engel olmaya çalıştığı bilgisi alınmıştır. Mağdur şahsın şu an için herhangi bir şikayeti olmayıp gelişmelerden bilgi verilecektir." denildi.

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