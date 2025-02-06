Gençler savunma profesyonelleriyle kampta

Nitelikli insan kaynağını sürdürülebilir kılma, yerli ve milli üretimin farkındalığını artırma anlayışıyla gençlere yönelik bilinçlendirmeyi amaçlayan kamp programı, gençlere savunma sanayii alanında gelişim fırsatı sunacak. Milli Yetkinlik Hamlesi Kampı, Marmaracık Gençlik Kampı’nda Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Savunma Sanayii Başkanlığı iş birliğiyle 11-15 Şubat’ta kız dönemi, 16-20 Şubat tarihinde ise erkek dönemi olarak gerçekleştirilecek.