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Gençler savunma profesyonelleriyle kampta

Gençler savunma profesyonelleriyle kampta

Nazife Bardak
04:006/02/2025, Perşembe
G: 6/02/2025, Perşembe
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Üniversitelerin 2. 3. ve 4. sınıfında aktif öğrenci olarak eğitim-öğretim hayatına devam eden 100 genç Milli Yetkinlik Hamlesi Kampı’nda Türk Savunma Sanayii’nin profesyonelleriyle bir araya gelecek.

Nitelikli insan kaynağını sürdürülebilir kılma, yerli ve milli üretimin farkındalığını artırma anlayışıyla gençlere yönelik bilinçlendirmeyi amaçlayan kamp programı, gençlere savunma sanayii alanında gelişim fırsatı sunacak. Milli Yetkinlik Hamlesi Kampı, Marmaracık Gençlik Kampı’nda Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Savunma Sanayii Başkanlığı iş birliğiyle 11-15 Şubat’ta kız dönemi, 16-20 Şubat tarihinde ise erkek dönemi olarak gerçekleştirilecek.



#Eğitim
#Savunma Sanayi
#Toplum

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