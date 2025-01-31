Türkiye’nin eğitim markası 45 yıllık deneyimiyle eğitimin geleceğini şekillendiriyor

Türkiye’nin eğitim markası Final Eğitim Kurumları, Antalya’da "Eğitime Yön Veren 45 Yıl" temasıyla düzenlediği Vizyon Toplantısı’nda , "Değerlerimizle Güçlenmek, Eğitimde Kalıcı Bir Miras Oluşturmak" ana başlığıyla eğitimin geleceğine dair güçlü bir perspektif sundu.





Türkiye'nin dört bir yanından kurucu ve yöneticilerin katılımıyla gerçekleşen bu özel buluşmada, Final Eğitim Kurumları’nın değerleri, eğitimde sürdürülebilir başarı anlayışı ve gelecek vizyonu masaya yatırıldı. Toplantı boyunca, eğitimde yenilikçi yaklaşımlar ve kurumsal gelişim süreçleri ele alınarak, Final’in önümüzdeki yıllardaki stratejik hedefleri paylaşıldı.

Final Eğitim Kurumları Kurucular Kurulu Başkanı İhsan Özen, Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Taşel ve Genel Müdürü Şevket Ertem’in konuşmaları ile başlayan toplantıda katılımcılar 2 gün boyunca değerli konuşmacıları dinleme fırsatı buldular.

Toplantıda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Taşel, Final’in yıllar boyu eğitim alanındaki birçok yeniliğe öncülük ettiğini vurgulayarak şunları söyledi: “Final, Anadolu’da mütevazı imkanlarla yola çıkmış bir eğitim kervanıdır. 45 yıldır gönüllerde yaşayan bir fedakarlık öyküsüdür. 5.230.000 öğrenciye dokunmuş, 100.000’e yakın öğretmen yetiştirmiş, 600.000’den fazla öğrenciyi tam burslu okutmuştur. Okulları, kursları, üniversitesi ve yayınlarıyla Türkiye’nin dört bir yanında eğitimde bir ekol olmuştur. Her zaman Devletinin, Milletinin, Cumhuriyetinin ve değerlerinin yanında duran, bu ülkenin çocukları için Anadolu’nun en ücra köşelerine ulaşan, yetiştirdiği öğrencileri Türkiye Cumhuriyeti’ne armağan eden Türkiye’nin eğitim markasıdır.”





Eğitimin geleceği için önemli paylaşımlar

Toplantıda, eğitimde finansal sürdürülebilirlik, liderlik, iletişim, sınavlara hazırlık süreçleri ve dijital dönüşüm konularında uzman isimler bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Dr. Ahmet Şen, eğitimde finansal sürdürülebilirlik üzerine önemli bilgiler aktarırken, Sosyal Güvenlik Denetmenleri Serdar Aday ve Sertaç Sedat Köksal, eğitim kurumlarını ilgilendiren güncel SGK düzenlemeleri hakkında kapsamlı bir değerlendirme sundu. Klinik Psikolog Doç. Dr. Mehmet Şakiroğlu, psikolojik sağlamlık ve duygu yönetiminin eğitimdeki önemine dikkat çekti. İş Geliştirme ve Network Koçu Erdal Uzunoğlu, etkili iletişim ve liderlik üzerine farkındalık kazandıran bir oturum gerçekleştirdi. Fütürist Ufuk Tarhan, eğitimde dijital dönüşümün gelecekteki rolünü tartışırken, Khan Academy Türkiye Direktörü Alp Köksal, yeni nesil öğrenme modelleri ve teknolojinin eğitime entegrasyonu üzerine konuştu.





Final Eğitim Kurumları 2025 vizyonunu ve yenilikçi adımlarını paylaştı

Toplantıda, Final Eğitim Kurumları'nın akademik ve idari yapısını daha ileriye taşımak adına, Final Yönetim Merkezi eğitim koordinatörleri ve yönetim merkezi yöneticileri önemli sunumlar gerçekleştirdi. Dijital çağda iletişim, marka yönetimi ve veli ilişkileri konuları ele alınırken bir yandan da Final Eğitim Kurumlarının yapıtaşı olan öğretmenlerimizin gelişimine yönelik projeler aktarıldı. Eğitim koordinatörleri, 2025 yılına yönelik eğitim vizyonunu, gerçekleştirecekleri inovasyonları ve hayata geçirecekleri yenilikleri büyük bir heyecanla katılımcılarla paylaştı. Final Eğitim Kurumları'nın gelecekteki hedefleri, öğrenci başarısını artırmaya yönelik stratejiler, sınavlara hazırlık süreçlerinden akademik program geliştirmeye, dijital dönüşümden öğrenci başarısını artırmaya kadar birçok alanda ele alındı.





Final’de iz bırakanlar kıdem ödülleri ile onurlandırıldı

Final Eğitim Kurumları’nın 45 yıllık köklü geçmişine katkı sunan eğitimcileri onurlandırdığı Kıdem Ödülleri Töreni, toplantının en anlamlı anlarından biri oldu. "Final’de İz Bırakanlar" başlığıyla düzenlenen törende, kuruma uzun yıllar boyunca emek veren eğitimciler ve yöneticiler onurlandırıldı. 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 ve 45 yıllık hizmet sürelerini tamamlayan isimlere plaket takdim edildi.





Toplantının sonunda gerçekleştirilen gala gecesinde ise ünlü sanatçı Kubat sahne alarak katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.





Eğitime yön veren 45 yıl ve daha fazlası

Final Eğitim Kurumları, 45. yılında da eğitimde dönüşüm ve sürdürülebilir başarı anlayışıyla ilerlemeye devam ediyor. Eğitimi sadece bir süreç olarak değil, nesiller boyu sürecek bir miras olarak gören Final, akademik başarı ve hayat başarısını bir arada sunan eğitim anlayışıyla Türkiye'nin eğitimde lider markası olma yolculuğunu sürdürüyor.



