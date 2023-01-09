Gençlerle aramıza kimseyi sokmayız: Gönül gönüle Türkiye Yüzyılı'na yürüyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığınca Volkswagen Arena'da düzenlenen Üniversiteli AK Gençlik Festivali'nde (ÜniAK FEST), katıldı. Gençlerle gurur duyduğunu dile getiren Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nın emanet edileceği gençliğin, milletin asırlardır kurduğu hayalleri gerçeğe dönüştürecek gençlik olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlk gençlik yıllarından itibaren tüm ömrünü davasına, ülkesine, milletine hizmete adamış bir büyüğünüz olarak bugün, burada sizlerle birlikteyim." diyerek gençlere seslendi.

SOKAK RÖPORTAJLARIYLA OPERASYON ÇEKİYORLAR

Bir filozofun "Ruhun gençliği ebedidir" sözlerine atıfta bulunan Erdoğan, yaşı kaç olursa olsun gençlik yıllarının heyecanı, coşkusu, azmi ve kararlılığıyla ülkeye ve millete hizmet ettiklerini ve etmeye devam edeceklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son dönemde birileri ısrarla kuşakları, harflerle etiketleyerek bizimle gençlerimizin arasını açmaya çalışıyor. Kötü kurgulanmış birtakım görüntüler, sokak röportajları, medya haberleri üzerinden kendi akıllarınca operasyon çekiyorlar. İşte gençler burada." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iki öğrenci, 2002’den bu yıla kadar hizmete açılan üniversitelerin logolarının ve kuruluş yıllarının yer aldığı tabloyu hediye etti.

GÖNÜL GÖNÜLE TÜRKİYE YÜZYILI'NA YÜRÜYORUZ

Salondaki gençlerin pankartlarındaki "Seni görmek AA ile geçmek", "Üniversiteli AK Gençlik", "Seni sorsunlar benden bir tek ben anlarım", "Kalite standartlarımız gereği sadece Reis'e ve AK Parti'ye oy veriyoruz", "Özeniyorlar ama çözemiyorlar" yazılarını okuyan Erdoğan, "Güzel. Neler bulmuşsunuz, neler... Maşallah. Allah sizleri nazardan saklasın." yorumunda bulundu.

AYNI HAYALLERİN PEŞİNDEN GİDİYORUZ

Son 2 yılda gençlerle 34 ayrı programda bir araya geldiklerini hatırlatan Erdoğan, bu programlarda sohbet ettiklerini, şiir okuduklarını, kah gülüp eğlendiklerini, kah hüzünlendiklerini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Gördük ki gençlerimizle aynı yöne bakıyor, aynı duyguları paylaşıyor, aynı hayallerin peşinden gidiyoruz. Birileri sosyal medya mecralarında kendilerini gaza getirirken biz gençlerimizle yüz yüze, göz göze, diz dize, el ele, gönül gönüle Türkiye Yüzyılı'na yürüyoruz. Tabii bu manzarayı görünce önce çamur atmaya kalktılar, tutmadı. Sonra taklit etmeye çalıştılar, o da olmadı. Şimdi ne yapacaklarını bilemez vaziyette bir o yana, bir bu yana savrulup duruyor."

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BORÇLARI SİLDİK

Erdoğan, "Gençlerimizle aramıza bugüne kadar kimseyi sokmadık. Bundan sonra da hiç kimsenin aramıza girmesine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yıllarca bu ülkenin evlatları terör örgütlerinin pençesine itildi. Dağlarda, mağaralarda ölüme sürüklendi." diye konuştu. Erdoğan, "3,3 milyon öğrencimizin 26 milyar lirayı bulan kredi ödemesi endeks borcunu sildik." dedi.

TÜRKİYE YÜZYILI ŞARKISINI SESLENDİRDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salona girerken gençler cep telefonu ışıkları ve fosforlu çubuklarla görsel şölen oluşturdu. Sanatçı Sinan Akçıl ve Irmak Arıcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması için kürsüye geldiğinde platforma çıkarak, "Şarttır" şarkısını söyledi. Erdoğan da Türkiye Yüzyılı şarkısından bir mısra seslendirdi. Sanatçı Cengiz Kurtoğlu da Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını tamamladığında platforma çıkarak, "Duyanlara Duymayanlara" şarkısını söyledi. Erdoğan, Kurtoğlu'nu alkışlayarak şarkısının bir bölümüne eşlik etti.

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MUHALEFETE GENÇLİK TEPKİSİ

Erdoğan, ''Birileri kuşakları harflerle etiketleyip bizimle gençlerin arasını açmak istiyor. Birileri sosyal medyada kendilerini gaza getirirken biz gençlerle birlikte Türkiye Yüzyılına yürüyoruz. AK Parti her zaman olduğu gibi gençlerden en çok oyu alan parti olmayı sürdürecek.'' diyerek muhalefete tepki gösterdi.

AK PARTİ'NİN GENEL ÜYE SAYISI 11 MİLYON 241 BİN

AK Parti Gençlik Kolları’nın, son 2 senede 423 bin yeni ve toplamda 1 milyonu geçen genç üye ile AK Parti’nin farkını ve gücünü ispatladığını belirten Erdoğan, şunları söyledi: “AK Parti’nin genel üye sayısı da Yargıtay’daki kayıtlara göre 11 milyon 241 binle diğer tüm partileri üst üste koyup, üçle çarpsanız bile yetişemeyecekleri bir rakama çıkmıştır. Dün AK Parti saflarında ülkeye ve millete hizmet bayrağını taşıyan gençlerimizle bugün milletvekili, bakan, parti yöneticisi, bürokrat, sivil toplum temsilcisi, girişimci, üretici olarak hayatın farklı alanlarında yol yürümeyi sürdürüyoruz.”

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4 MİLYON ÖĞRENCİYE OKULLARA DÖNME İMKANI SAĞLADIK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Geçen yıl yaptığımız düzenlemeyle üniversite eğitimini bırakmak zorunda kalan 4 milyon 242 bin vatandaşımıza yeniden okullarına dönme imkanı sağladık.” ifadelerini kullandı. Erdoğan, “Kat sayı adaletsizliğine son verdik. Kızlarımıza uygulanan, haksızlığın ötesinde bir hakaret olarak gördüğümüz başörtüsü yasağını biz kaldırdık.” diye konuştu.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Şafak için yazdı: Cumhurun yüzyılı olacak