Gündem Gençlik kampında tam gaz macera
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Gençlik kampında tam gaz macera

Şehitkamil Belediyesi, yaz tatili boyunca düzenlediği gençlik kampları ve doğa sporları faaliyetleriyle gençlerin maceracı ve araştırmacı yönlerini ortaya çıkartmasını sağladı. 4 mevsim boyunca öğrenci gruplarını ağırlayan kamp alanı, iki buçuk aylık yaz tatili boyunca 7 binin üzerinde kampçıyı misafir etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kamp programında yer alan spor aktiviteleri ile yeteneklerini geliştiren öğrenciler, doğada daha sağlıklı bir yaşama adım attılar.
Kamp programında yer alan spor aktiviteleri ile yeteneklerini geliştiren öğrenciler, doğada daha sağlıklı bir yaşama adım attılar.

Yaz tatili boyunca ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerini günübirlik ve üçer günlük kamp programlarıyla Dülük Tabiat Parkı’ndaki Gençlik Kampı’nda misafir eden Şehitkamil Belediyesi, kampların içeriği ve düzenlenen sosyal etkinliklerle gençlerden tam not aldı. Tatil süreci boyunca binlerce öğrenciyi doğa ile buluşturan belediye, öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak birçok faydalı etkinlik düzenledi. Kamp programında yer alan spor aktiviteleri ile yeteneklerini geliştiren öğrenciler, doğada daha sağlıklı bir yaşama adım attılar.

ANILAR BİRİKTİRDİLER

  • Kamplara katılan çocuk ve genç yaştaki öğrencilerin aynı ortamda yaşayarak birbirlerine destek olduklarını ve arkadaşlık kavramının önemini anladıklarını ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Gençlik Kampı’mızda gerçekleştirilen çalışmalarla öğrencilerimiz sorumluluk duygusu kazandı, öğrencilerimizin özgüvenleri arttı ve ileride anlatacak anılar biriktirdiler. Doğayla iç içe yapılan aktiviteler yoluyla öğrencilerimize tabiat sevgisi aşılandı.” dedi.

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