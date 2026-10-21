Genelkurmay Başkanı Sinop’ta
09:21, 21/10/2026, Çarşamba
IHA
Selçuk Bayraktaroğlu (sağda)
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, kuvvet komutanı ve savunma sanayisinin önde gelen isimleriyle birlikte Sinop’ta bir dizi ziyarette bulundu.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve beraberindeki üst düzey heyet, Sinop’u ziyarete etti.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral
Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, TÜBİTAK SAGE Genel Müdürü Kemal Topalömer ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Hüseyin Avşar, Sinop Valisi Mustafa Özarslan’ı makamında ziyaret etti.
Vali Özarslan ve vali yardımcıları tarafından karşılanan Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Valilik Şeref Defteri’ni imzaladı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Özarslan, nazik ziyaretleri dolayısıyla Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve beraberindeki heyete teşekkür etti.
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Başlıklar :selçuk bayraktaroğlugenelkurmay başkanısinop