Genelkurmay Başkanı Sinop’ta

Mekke Anlaşması Meclis’te

Mekke Anlaşması’nda yasal süreç başladı. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında ortak savunmayı öngören anlaşma Meclis’e gönderildi. 16 maddelik anlaşmaya göre üç ülkeden birine yönelik dış kaynaklı silahlı saldırı tüm taraflara yapılmış sayılacak. Üç ülke birbirlerinin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için iş birliği yapacak. Anlaşmanın detaylarında terörle ortak mücadele, tatbikatlar, savunma sanayii üretimi ve istihbarat paylaşımı da var.