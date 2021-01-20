Gündem CHPde taciz iddialarının ardı arkası kesilmiyor Giresun İlçe Başkanı Necmi Sıbıçın evli kadınları taciz ettiği öne sürüldü
GİRESUN

Giresun haberleri: Necmi Sıbıç'ın taciz mesajları ortaya çıktı

CHP'de taciz iddialarının ardı arkası kesilmiyor: Giresun İlçe Başkanı Necmi Sıbıç'ın evli kadınları taciz ettiği öne sürüldü

Son dönemde taciz ve tecavüz haberleriyle sürekli gündemde kalmayı başaran CHP'de skandallar furyasına bir yenisi daha eklendi. CHP Bulancak İlçe Başkanı Necmi Sıbıç'ın evli kadınları taciz ettiği öne sürüldü. Taciz iddiası, CHP'li Sıbıç'ın eşinden geldi. Sıbıç'ın eşi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda CHP'li İlçe Başkanının evli kadınla cinsel içerikli mesajlarını ve uygunsuz görüntülerini paylaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Necmi Sıbıç
Necmi Sıbıç

Uzun süredir adı sürekli taciz ve tecavüz vakalarıyla anılan CHP'de skandallara bir yenisi daha eklendi. CHP Bulancak İlçe Başkanı Necmi Sıbıç'ın evli kadınları taciz ettiği iddia ediliyor.

Cinsel saldırıdan tutuklanan CHP'li yönetici hakim karşısında: Dövdüm ama tacizde bulunmadım
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Cinsel saldırıdan tutuklanan CHP'li yönetici hakim karşısında: Dövdüm ama tacizde bulunmadım

İddia Sıbıç'ın eşinden geldi

  • Taciz iddiası, öğrenilen bilgilere göre CHP'li Necmi Sıbıç'ın eşinden geldi. Sıbıç'ın eşi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda CHP İlçe Başkanı Sıbıç'ın evli kadınla cinsel içerikli mesajlarını ve uygunsuz görüntülerini paylaştı.

CHP'nin iki numarası Karabıyık: Taciz ve tecavüzlerle ilgili bize belge gelmedi
GÜNDEM
CHP'nin iki numarası Karabıyık: Taciz ve tecavüzlerle ilgili bize belge gelmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu taciz-tecavüzlere 56 gündür sessiz neden konuşmuyor?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu taciz-tecavüzlere 56 gündür sessiz neden konuşmuyor?

Kılıçdaroğlu ve yönetim 'yine sessiz'

Ortaya atılan iddialar karşısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP yönetiminin nasıl bir tavır takınacağı merak ediliyor. Daha önce de birçok taciz ve tecavüz iddialarına karşı sessizliğini koruyan CHP yönetimi ve Kılıçdaroğlu bu iddialar karşısında yine sessiz kalmayı tercih etti.

CHP Milletvekili Sera Kadıgil: CHP’de taciz ve tecavüz tabii ki olacak
OYNAT 00:32
CHP Milletvekili Sera Kadıgil: CHP’de taciz ve tecavüz tabii ki olacak
CHP'de çok sayıda kadının taciz edildiğine dair iddialar ve tecavüz suçlamaları TBMM'nin de gündemindeydi. Meclis Genel Kurulu'nda söz alan CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü 'tabii ki olacak' diye normalleştirdiği partisindeki taciz ve tecavüzlerden AK Parti'yi sorumlu tuttu. Kadıgil, 'Bakın şimdi CHP'nin içinde taciz ve tecavüz vakaları oldu mu? Oldu. Tabii ki olacak. Toplumsal cinsiyet eşitliğine sahip olmayan bir ülkede yaşıyoruz ve 18 yıldır sizin iktidarınızda yaşıyoruz' dedi.
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