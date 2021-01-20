CHP'de taciz iddialarının ardı arkası kesilmiyor: Giresun İlçe Başkanı Necmi Sıbıç'ın evli kadınları taciz ettiği öne sürüldü

Uzun süredir adı sürekli taciz ve tecavüz vakalarıyla anılan CHP'de skandallara bir yenisi daha eklendi. CHP Bulancak İlçe Başkanı Necmi Sıbıç'ın evli kadınları taciz ettiği iddia ediliyor.

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İddia Sıbıç'ın eşinden geldi

Taciz iddiası, öğrenilen bilgilere göre CHP'li Necmi Sıbıç'ın eşinden geldi. Sıbıç'ın eşi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda CHP İlçe Başkanı Sıbıç'ın evli kadınla cinsel içerikli mesajlarını ve uygunsuz görüntülerini paylaştı.

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Kılıçdaroğlu ve yönetim 'yine sessiz'

Ortaya atılan iddialar karşısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP yönetiminin nasıl bir tavır takınacağı merak ediliyor. Daha önce de birçok taciz ve tecavüz iddialarına karşı sessizliğini koruyan CHP yönetimi ve Kılıçdaroğlu bu iddialar karşısında yine sessiz kalmayı tercih etti.