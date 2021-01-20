Giresun haberleri: Necmi Sıbıç'ın taciz mesajları ortaya çıktı
CHP'de taciz iddialarının ardı arkası kesilmiyor: Giresun İlçe Başkanı Necmi Sıbıç'ın evli kadınları taciz ettiği öne sürüldü
Son dönemde taciz ve tecavüz haberleriyle sürekli gündemde kalmayı başaran CHP'de skandallar furyasına bir yenisi daha eklendi. CHP Bulancak İlçe Başkanı Necmi Sıbıç'ın evli kadınları taciz ettiği öne sürüldü. Taciz iddiası, CHP'li Sıbıç'ın eşinden geldi. Sıbıç'ın eşi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda CHP'li İlçe Başkanının evli kadınla cinsel içerikli mesajlarını ve uygunsuz görüntülerini paylaştı.
Uzun süredir adı sürekli taciz ve tecavüz vakalarıyla anılan CHP'de skandallara bir yenisi daha eklendi. CHP Bulancak İlçe Başkanı Necmi Sıbıç'ın evli kadınları taciz ettiği iddia ediliyor.
İddia Sıbıç'ın eşinden geldi
Taciz iddiası, öğrenilen bilgilere göre CHP'li Necmi Sıbıç'ın eşinden geldi. Sıbıç'ın eşi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda CHP İlçe Başkanı Sıbıç'ın evli kadınla cinsel içerikli mesajlarını ve uygunsuz görüntülerini paylaştı.
Kılıçdaroğlu ve yönetim 'yine sessiz'
Ortaya atılan iddialar karşısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP yönetiminin nasıl bir tavır takınacağı merak ediliyor. Daha önce de birçok taciz ve tecavüz iddialarına karşı sessizliğini koruyan CHP yönetimi ve Kılıçdaroğlu bu iddialar karşısında yine sessiz kalmayı tercih etti.