Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Giresunda sel felaketi Hayatını kaybedenlerin sayısı 9a yükseldi
GİRESUN

Giresun'da sel felaketi: Giresun’da selde hayatını kaybedenlerin sayısı 9’a yükseldi

Giresun’da sel felaketi: Hayatını kaybedenlerin sayısı 9’a yükseldi

Giresun’da selde hayatını kaybedenlerin sayısı 9’a yükseldi. Giresun merkeze bağlı Çaldağ beldesinde kaybolan 3 kişiden Betül Akgün’ün cansız bedeni bulundu. Yeğeni Betül’ün son sözlerini anlatan Süleyman Karakılıç ”Yeğenim beni aradı ‘Şuan selde sürükleniyoruz. Çok korkuyorum’ dedikten sonra telefon kapandı” dedi.

Haber Merkezi İHA
Akgün ailesi.
Akgün ailesi.

Giresun’da hayatı olumsuz etkileyen, birçok ilçeyi harabeye çeviren sel nedeniyle 5’i asker, biri iş makinesi operatörü olmak üzere 16 kişi kayboldu. Yapılan çalışmalar sonucunda bu sabaha kadar 3’ü asker 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, bu sabah kayıplardan Betül Akgün’ün cansız bedeni de bulundu.

Giresun'da selde hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi
GÜNDEM
Giresun'da selde hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi

Akgün ailesi.

Seldeki kayıplardan 3’ü Çaldağ’da kaybolmuştu. İstanbul’dan Giresun’a akraba ziyaretine gelen Akgün ailesi selin yaşandığı gün Çaldağ’dan akraba ziyaretinden dönüyordu. Baba Davut Akgün, anne Emine Akgün ve kızları Betül Akgün burada sel sularına kapıldılar.

Selde sürüklenirken dayısı Süleyman Karakılıç’ı arayan Betül Akgün, yaşadıkları dehşeti anlatmaya çalıştı.

Yeğeni Betül’ün son sözlerini anlatan Karakılıç şu şekilde açıklamada bulundu:

  • ”Yeğenim beni aradı ‘Şuan selde sürükleniyoruz. Çok korkuyorum’ dedikten sonra telefon kapandı.”

Giresun'u sel vurdu: Böylesi görülmedi
GÜNDEM
Giresun'u sel vurdu: Böylesi görülmedi

Yapılan aramalar sonrası Betül Akgün’ün cansız bedeni 4 gün sonra Çaldağ Deresi’nde bulundu.

Bakanlar, sel bölgesinde mahsur kalanların yanına kepçe ile ulaştı
OYNAT 01:00
Bakanlar, sel bölgesinde mahsur kalanların yanına kepçe ile ulaştı
Giresun'da yaşanan sel felaketinin hasar tespitleri yapılmaya başlandı. Bölgede bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, selde mahsur kalan vatandaşların yanına iş makinesinin kepçesinde ulaşabildiler.


Abone Ol Google News
Otobüste akılalmaz olay

Otobüste akılalmaz olay

​Kadına tokat attı, yolcular film izler gibi izledi.
İstanbulu kana bulayacaktı

İstanbul'u kana bulayacaktı

​Taksim'de keşif yapan DEAŞ'lı terörist yakalandı.
Yeni müjdeler yolda

​Bu sefer doğal gazın yanında petrol de olabilir.
Deniz yüzeyini kapladı

Deniz yüzeyini kapladı

​Giresun'daki sel felaketinin ardından yeni görüntüler.

Türkiye ​7 yılda çıkarılacak gazı 3 yılda çıkarabilecek.

​Giresun'daki selde kaybolan ailenin son sözleri.

​Yangın sonrası drone ile havadan çekildi.

Trabzonspor'un anlaştığı oyuncuda hesaplar karıştı.

Doğal gaz bulundu, ilanlar değişti: Tuna-1 manzaralı satılık 4+1

Polis ekipleri suç makinesini yakaladı.

​ABD Başkanı Donald Trump'tan övgü dolu sözler..
Tam 60 milyon lira!

Tam 60 milyon lira!

​Yük gemisinin suya batık kısmına sakladılar ama yakalandılar.
20 metre sürüklendiler

20 metre sürüklendiler

​Feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti 2 kişi yaralandı.
Elimiz böyle güçlenecek

Elimiz böyle güçlenecek

​Doğal gaz alımını Rusya ve İran'dan kısmaya başladık.
Tek kaybeden<br>Atina olur

Tek kaybeden
Atina olur

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a sert uyarı.
Arabalar evler<br>aşağı gitti

Arabalar evler
aşağı gitti

​Giresun'da yaşanan görülmemiş felaketi anlattılar.
BAE’ye en sert tepkiyi gösterdi

BAE’ye en sert tepkiyi gösterdi

​İsrail'le olan normalleşme utanç verici...
Karadeniz için yeni müjdeler yolda: Bu sefer gazın yanında petrol de olabilir
Ekonomi

Karadeniz için yeni müjdeler yolda: Bu sefer gazın yanında petrol de olabilir

Karadeniz'deki 320 milyar metreküplük doğal gaz keşfinin ardından sürpriz gelişmeyi yorumlayan uzmanlar İsrail'in Doğu Akdeniz'deki 1 trilyon metreküplük keşfini örnek göstererek, Sakarya Havzası'ndan peş peşe yeni rezervlere ilişkin müjdeler gelebileceğini belirtiyor. Uzmanlar jeolojik olarak yan yana ya da üst üste formasyonlarda olmasından kaynaklı yeni rezervlerin hem doğal gaz hem de petrol şeklinde olabileceğinin de altını çiziyor. Yapılan araştırmalara göre Karadeniz'de “varlığı tahmin edilen” en az 7 trilyon 600 milyar metreküp doğal gaz rezervi olduğu biliniyor.
Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları için Kapıkule'de hızlı PCR testi imkanı: Beklemeden yola devam
Hayat

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları için Kapıkule'de hızlı PCR testi imkanı: Beklemeden yola devam

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları için Kapıkule’de stant açtı. Almanya başta olmak üzere yurt dışında yaşadıkları ülkelere dönüş yapan Türk vatandaşları Kapıkule Sınır Kapısı’nda kısa süre içinde test sonuçlarını alarak yolculuklarına devam edebiliyor.
Destekleme ve Yetiştirme Kursu için başvurularda sona gelindi
Gündem

Destekleme ve Yetiştirme Kursu için başvurularda sona gelindi

Öğretmenlerin seminerlerinin başlamasıyla birlikte, Destekleme ve Yetiştirme Kursları da gündeme geldi. 2020-2021 eğitim yılında, DYK başvuruları öğretmenler için devam ediyor. e-Kurs başvuruları başladı mı? DYK burs başvuruları ne zaman alınacak? Konu ile ilgili tüm detaylar haberimizde...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.