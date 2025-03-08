Gözünü yeşile dikti

Göreve geldiği 2019 yılından bu yana İBB’ye ait 4 milyon metrekarelik taşınmaz araziyi satan Ekrem İmamoğlu, bu kez Zeytinburnu’nda 6 bin 790 metrekarelik alanı satışa çıkarıyor. 19 Mart’ta ihaleye çıkacak olan alanın muhammen bedeli 900 milyon olarak belirtildi. Söz konusu alan 20-30 yaşlarında çam ağaçlarının bulunduğu, fiili olarak yeşil alan kapsamında bulunuyor. Borç batağı içinde yüzen İBB’nin söz konusu alanı satışa çıkarması tepkileri de beraberinde getirdi.

Tarihinde ilk kez borçlanamaz hale gelen CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kaynaklarını artırmak için yeşil alan satışı yapıyor. Göreve geldiği 2019 yılından 2025 Mart ayına kadar 4 milyon metrekarelik araziyi satan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şimdi de 6 bin 790 metrekarelik fiili yeşil alanı satışa çıkardı. Satılacak yeşil alan için muhammen bedel 900 milyon 24 bin olarak belirlendi. Alanın diğer hissedarının da yine belediyenin şirketi olan İstanbul İmar A.Ş. olduğu öğrenildi.