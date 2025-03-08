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Gözünü yeşile dikti

Gözünü yeşile dikti

Neslihan Önder
Neslihan Önder
04:008/03/2025, Cumartesi
G: 8/03/2025, Cumartesi
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Zeytinburnu'ndaki yeşil alan
Zeytinburnu'ndaki yeşil alan

İBB’deki kötü yönetimin faturası şehrin akciğerleri olan yeşil alanlara kesilmeye başlandı. 6 yılda 4 milyon metrekarelik araziyi satan İmamoğlu, satacak yer kalmayınca Zeytinburnu’nda 20-30 yaşlarında çam ağaçlarının bulunduğu yeşil alanı satışa çıkardı.

Göreve geldiği 2019 yılından bu yana İBB’ye ait 4 milyon metrekarelik taşınmaz araziyi satan Ekrem İmamoğlu, bu kez Zeytinburnu’nda 6 bin 790 metrekarelik alanı satışa çıkarıyor. 19 Mart’ta ihaleye çıkacak olan alanın muhammen bedeli 900 milyon olarak belirtildi. Söz konusu alan 20-30 yaşlarında çam ağaçlarının bulunduğu, fiili olarak yeşil alan kapsamında bulunuyor. Borç batağı içinde yüzen İBB’nin söz konusu alanı satışa çıkarması tepkileri de beraberinde getirdi.


TARİHİNDE İLK KEZ BORÇLANAMAZ DURUMDA

Tarihinde ilk kez borçlanamaz hale gelen CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kaynaklarını artırmak için yeşil alan satışı yapıyor. Göreve geldiği 2019 yılından 2025 Mart ayına kadar 4 milyon metrekarelik araziyi satan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şimdi de 6 bin 790 metrekarelik fiili yeşil alanı satışa çıkardı. Satılacak yeşil alan için muhammen bedel 900 milyon 24 bin olarak belirlendi. Alanın diğer hissedarının da yine belediyenin şirketi olan İstanbul İmar A.Ş. olduğu öğrenildi.


İŞ MERKEZİ YAPILABİLİR

Zeytinburnu sahilde Kennedy Köprülü Kavşağı’nda bulunan devasa alan devasa yeşil alan İBB’nin yayınladığı ihale takvimine göre 19 Mart’ta satışa çıkarılıyor. Bölgeyi vatandaşlar dinlenme alanı olarak kullanıyor ancak borç batağında yüzen İBB’nin satışa çıkarmasıyla birlikte burada yeni iş merkezi kurulabileceği ifade ediliyor.


#politika
#CHP
#Ekrem İmamoğlu

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