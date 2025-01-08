Gündemde genel af yok

Güler, görüşmeyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "Türkiye'nin en önemli meselesi haline gelmiş konunun çözülmesi ve sonuçlandırılması noktasında iyi bir ortam var. Hava çok iyi, olumlu bir zeminde yürüyor. Herkesin iyi niyetle sürece katkı sağlama çabasını görüyoruz. Önümüze çıkacak bölgesel sorunlarda, iç ve toplumsal barışını sağlamış, yıllardır sorun olarak gözüken bu meselenin çözülmesi Türkiye'nin gücü ve kararlılığı noktasında ciddi katkı sağlayacaktır. Ben olumlu bir atmosfer görüyorum."