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Gündemde genel af yok

Gündemde genel af yok

04:008/01/2025, Çarşamba
G: 8/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Abdullah Güler.
Abdullah Güler.

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, gazetecilerin DEM’in İmralı ziyareti ve sonrası sürece ilişkin sorularını yanıtladı.

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Anadolu Yayıncılar Federasyonu’nun "Anadolu Sohbetleri" etkinliğinde gazetecilerin DEM’in İmralı ziyareti ve sonrası sürece ilişkin sorularını yanıtladı.

ATMOSFER OLUMLU

Güler, görüşmeyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "Türkiye'nin en önemli meselesi haline gelmiş konunun çözülmesi ve sonuçlandırılması noktasında iyi bir ortam var. Hava çok iyi, olumlu bir zeminde yürüyor. Herkesin iyi niyetle sürece katkı sağlama çabasını görüyoruz. Önümüze çıkacak bölgesel sorunlarda, iç ve toplumsal barışını sağlamış, yıllardır sorun olarak gözüken bu meselenin çözülmesi Türkiye'nin gücü ve kararlılığı noktasında ciddi katkı sağlayacaktır. Ben olumlu bir atmosfer görüyorum."

ÇÖZÜM SÜRECİ DEĞİL

Güler, "Sürece ilişkin genel af çıkacağı, terörist başı Öcalan'a ev hapsi ve terör suçlularına af yorumları yapılıyor. Bunlar mümkün mü?" sorusuna, "Genel af gibi konu gündemimizde yok" ifadelerini kullandı. Güler, "Şu an başlayan süreci çözüm süreci ile kıyasladığınızda daha mı olumlu buluyorsunuz" sorusu üzerine, "Bu bir çözüm süreci değil. Benzerliği de yok. O günün şartlarını, özelliğini bugüne taşıdığımızda benzer hiçbir durum yok" cevabını verdi.

Devlete ‘Siber Kurul’

  • Güler, önümüzdeki günlerde siber güvenlikle ilgili yasa teklifini Meclis'e sunacaklarını söyledi. Siber Güvenlik Başkanlığının kurulacağını, başkanlığın Cumhurbaşkanına bağlı olacağını vurgulayan Güler, "Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın da bulunduğu bir kurul oluşturulacak" dedi.


#Siyaset
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#DEM

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