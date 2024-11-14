Güney Kıbrıs'ta ABD üssü

Haftalık Simerini gazetesi, manşetten "Kıbrıs ABD’nin ve NATO’nun Üssü" başlığı ile sivil ve askeri yetkililere dayandırarak verdiği haberinde, eski Türk köyü Mari'deki Evangelos Florakis Deniz Üssü'nün yanına aynı adla kurulan helikopter üssünün yapımında yer alan ABD ordusuna ait askeri araç gereçlere yer verdi. Fotoğraflarda, ABD'ye ait askeri iş makinelerinin bölgedeki çalışmalara katıldığı görüldü. Mari'deki deniz üssü ile liman bölgesinde de genişletme çalışmaları yürüten GKRY'nin, bu alanlarda ABD'den teknik destek aldığı ileri sürülürken, helikopter üssünün Vasiliko Elektrik Santrali'ne komşu olarak inşa edilmesi dikkati çekti.