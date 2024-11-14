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Güney Kıbrıs'ta ABD üssü

Güney Kıbrıs'ta ABD üssü

04:0014/11/2024, Perşembe
G: 14/11/2024, Perşembe
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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) tarafından ABD'ye verildiği belirtilen eski Türk köyü Tatlısu'daki (Mari) helikopter üssünde çalışmalara hız verildiği bildirildi.

Haftalık Simerini gazetesi, manşetten "Kıbrıs ABD’nin ve NATO’nun Üssü" başlığı ile sivil ve askeri yetkililere dayandırarak verdiği haberinde, eski Türk köyü Mari'deki Evangelos Florakis Deniz Üssü'nün yanına aynı adla kurulan helikopter üssünün yapımında yer alan ABD ordusuna ait askeri araç gereçlere yer verdi. Fotoğraflarda, ABD'ye ait askeri iş makinelerinin bölgedeki çalışmalara katıldığı görüldü. Mari'deki deniz üssü ile liman bölgesinde de genişletme çalışmaları yürüten GKRY'nin, bu alanlarda ABD'den teknik destek aldığı ileri sürülürken, helikopter üssünün Vasiliko Elektrik Santrali'ne komşu olarak inşa edilmesi dikkati çekti.


YIĞINAK YAPACAK

Daha önce, ABD'nin bölgede gizli helikopter üssü bulunduğu iddia edilmiş, Pentagon hem bu iddiaları hem Mari'ye üs kurulması konusuna dair soruları yanıtsız bırakmıştı. Rum kaynaklardan edinilen bilgilere göre, GKRY'nin Mari'deki helikopter üssüne ABD ordusuna ait Sikorsky UH-60 Black Hawk, Boeing CH-47 Chinook helikopterler ile bazı uçak gemilerinde bulunan, kısa pistlerin yanı sıra dikey inip kalkabilen V-22 Osprey hava araçlarının konuşlandırılması öngörülüyor.


Polonya’ya füze tesisi

  • ABD, Polonya'nın kuzeyinde yeni bir hava savunma üssünün resmen açtı. Baltık kıyısına yakın Redzikowo kasabasında 2000'li yıllardan bu yana inşa çalışmaları devam eden üs, kıta güvenliğinde kritik bir önem taşıyor. Törene Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda da katıldı. Konuya ilişkin açıklama yapan Rusya, üssün kendilerini hedef aldığını belirterek, “ABD askeri altyapısını sınırlarımıza yaklaştırarak Rusya'yı "kontrol altına alma" girişiminde bulunuyor” dedi.



#Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
#abd
#helikopter üssü
#siyaset

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